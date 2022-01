Jerez-Test, Mittwoch: Honda ist nahe an Kawasaki dran

Während Rekordweltmeister Jonathan Rea auf den ersten Superbike-Testtag in Jerez verzichten musste, sorgte Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes für die Bestzeit. In der Supersport-Klasse fährt MV Agusta mit der 800er vorne.

Um Testtage zu sparen, auch 2022 sind für die fixen Superbike-WM-Piloten nur zehn erlaubt, entschied das Kawasaki-Werksteam, dass Jonathan Rea auf den Mittwoch verzichten muss. Der Nordire sah deswegen nicht eben glücklich aus und verabschiedete sich früh ins Hotel.



So war es an Teamkollege Alex Lowes, dem Honda-Werksteam die Stirn zu bieten. Der Engländer sorgte mit 1:40,316 min auf Rennreifen für die Bestzeit und war damit um 0,026 und 0,179 sec schneller als Xavi Vierge und Iker Lecuona.

Die Zeiten sind bereits auf einem hohen Niveau. Zum Vergleich: Bei den Tests Mitte Dezember fuhr Jonathan Rea nach drei Tagen mit der ZX-10RR und einem Qualifyer-Reifen 1:38,831 min.



Über eine gelungene Rückkehr freute sich Lucas Mahias: Der Franzose fuhr zuvor wegen eines gebrochenen Kahnbeins vier Monate kein Rennmotorrad, drei Monate lang musste er seine linke Hand stillhalten.

In der Supersport-Klasse war Niki Tuuli aus dem Team MV Agusta Reparto Corse mit Abstand Schnellster. Und das, obwohl der Finne nur den halben Tag testen konnte, weil das Team an seiner F3 800 arbeitete. Auch in der zweiten Tageshälfte lief die Maschine nicht einwandfrei, es gilt noch einige Kinderkrankheiten zu beseitigen. Mit 1:42,862 min war Tuuli nach 25 Runden um 0,378 sec schneller als der Zweitplatzierte Can Öncü aus dem Team Kawasaki Puccetti.

Ana Carrasco konnte sich bei ihrer Premiere auf der 600er im Lauf des Tages deutlich steigern, liegt nach 65 Runden aber 6,783 sec hinter Tuuli. Auch wenn sie es selbst nicht bestätigt, ist es möglich, dass die Supersport-300-Weltmeisterin von 2018 in die Moto3-WM zurückkehrt und für das Team Boé fahren wird.

Zeiten Jerez-Test, Mittwoch (26. Januar):



Superbike:

1. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,316 min

2. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,342

3. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,495

4. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:40,921

– Jonathan Rea (GB), Kawasaki, keine Zeit



Supersport:

1. Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, 1:42,862 min

2. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:43,240

3. Yari Montella (I), Kawasaki, 1:44,203

4. Kenan Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:44,459

5. Ben Currie (AUS), Kawasaki, 1:46,090

6. Jeffrey Buis (NL), Kawasaki, 1:46,946

7. Ana Carrasco (E), Kawasaki, 1:49,545