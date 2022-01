Xavier Vierge (Honda): Mehr Muskeln für mehr Rennen

Nach sieben Jahren in der Moto2-WM muss sich Xavi Vierge bei den Superbikes zahlreichen neuen Herausforderungen stellen. Der Honda-Werksfahrer über seine Vorbereitung für 2022.

111 Grands Prix hat Xavier Vierge in der Moto2-WM bestritten und vier Podestplätze erobert. 2022 startet der Spanier für das Honda-Werksteam in der Superbike-WM. Im Dezember hat er in Jerez seine ersten drei Testtage auf der Fireblade absolviert, diese Woche Mittwoch und Donnerstag dreht er erneut auf der andalusischen Rennstrecke seine Runden.

Der Klassenwechsel bringt für den 24-Jährigen zahlreiche Änderungen mit sich. «Ich musste meine Vorbereitung anpassen», erklärte Vierge. «In erster Linie, weil das Superbike größer und schwerer ist sowie besser bremst und beschleunigt als die Moto2-Maschine. In Moto2 ist es sehr wichtig, dass man auf sein Gewicht achtet, wenn auch nicht so wichtig wie in Moto3. Jetzt kann ich etwas mehr Muskeln aufbauen und habe mein Training entsprechend angepasst. Ich trainiere auch viel mit einem 250er-Motocross-Bike, um mich auf die drei Rennen pro Wochenende vorzubereiten.»

Im GP-Sport gibt es traditionell nur ein Rennen am Sonntag, bei den Superbikes wurden früher zwei Rennen am Sonntag ausgetragen. Dann wurden die beiden Rennen auf Samstag und Sonntag gesplittet, seit 2019 gibt es zusätzlich ein Sprintrennen am Sonntagvormittag.

Das Team HRC hat für den Jerez-Test einige neue Teile im Gepäck, gefahren wird erneut mit Bremsen von Nissin und Federelementen von Showa, statt Öhlins und Brembo wie im Vorjahr. «Für mich geht es aber auch weiterhin darum, mich anzupassen und zu verbessern», betonte Rookie Vierge.

Teilnehmer Jerez-Test:



Superbike:



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Supersport:



Puccetti Kawasaki: Yari Montella (I), Can Öncü (TR)



MV Agusta: Niki Tuuli (FIN), Kenan Sofuoglu (TR)



Provec Kawasaki: Ana Carrasco (E)



Motozoo Kawasaki: Ben Currie (AUS), Jeffrey Buis (NL)