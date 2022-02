Kawasaki-Star Jonathan Rea (35) hat Geburtstag

Ganz so verschwenderisch wird Jonathan Rea an seinem Geburtstag nicht mit dem Champagner sein

Längst ist Jonathan Rea der erfolgreichste Superbike-Pilot aller Zeiten. Der Nordire ist motiviert, gemeinsam mit Kawasaki weitere Rennen und Weltmeisterschaften zu gewinnen. Heute feiert er aber seinen 35. Geburtstag.

Sechs Superbike-Weltmeisterschaften, 112 Siege und 215 Podestplätze – Jonathan Rea hat jeden wichtigen Rekord in der Superbike-WM übernommen. Seine Erfolge hat der Nordire auch Honda zu verdanken. Denn weil Honda ihm auch zur Saison 2015 den Aufstieg in die MotoGP nicht ermöglichte, entschied sich Rea zu einem spektakulären Wechsel zu Kawasaki. Der Umstieg gelang dem Briten schnell und perfekt: Bereits zwei Meetings vor Saisonende krönte sich Rea in Jerez mit 14 Laufsiegen und neun weiteren Podestplätzen zum Superbike-Weltmeister 2015.

Nach seiner zweiten Weltmeisterschaft 2016 schrieb Rea 2017 erstmals Geschichte, als er den dritten Titelgewinn in Folge feierte - mit der Rekordpunktezahl von 556. Im Jahr darauf egalisierte er den bisherigen Rekord von Carl Fogarty von vier Titeln.

In der Superbike-WM 2019 erhielt Rea mit MotoGP-Umsteiger Álvaro Bautista (Ducati) seinen bis dahin stärksten Rivalen. Der Spanier gewann die ersten elf Rennen in Folge, Rea musste sich mit zweiten Plätzen begnügen. Aber bei Saisonmitte wendete sich das Blatt, als Bautista einen Vorsprung von 63 Punkten durch eine Serie von Stürzen verspielte. Gleichzeitig fuhr Rea Sieg um Sieg ein und feierte am Ende der Saison seinen fünften WM-Titel und war damit alleinige Rekordhalter. Die Erfolgsgeschichte von Jonathan Rea setzte sich auch in der Superbike-WM 2020 fort – der sechste SBK-Titel.

Erst 2021 beendete Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu die Serie des Kawasaki-Piloten. Der Türke ist 25 und damit fast zehn Jahre jünger als Rea, der heute seinen 35. Geburtstag feiert. Zum alten Eisen zählt sich der Familienvater aus Ballymena freilich noch nicht: Für die Superbike-WM 2022 peilt Rea seinen siebten WM-Titel an.