Alvaro Bautista hat wegen Honda graue Haare bekommen

Sollte Leon Haslam für die Superbike-WM 2022 nicht doch noch bei Pedercini Kawasaki andocken, ist Alvaro Bautista mit 37 Jahren der älteste Teilnehmer. Kopfzerbrechen macht das dem Ducati-Werksfahrer keines.

Carlos Checa war 39 Jahre alt, als er 2011 Superbike-Weltmeister wurde. Max Biaggi war bei seinem zweiten Titelgewinn 2012 sogar 41. Sollte Leon Haslam (38) nicht doch noch kurzfristig als zweiter Fahrer neben Loris Cresson bei Pedercini Kawasaki unterschreiben, ist Alvaro Bautista mit 37 Jahren in der am Wochenende 8.–10. April beginnenden Saison 2022 der älteste Fahrer.

«Meine grauen Haare kommen von dem Stress, den ich die vergangenen beiden Jahre hatte», schmunzelte Bautista in Anspielung auf seine erfolglose Zeit mit Honda. In 61 Rennen für den größten Motorradhersteller sind ihm mit der damals neuen Fireblade nur drei dritte Plätze gelungen. Trotzdem sagt er: «Ende letzte Saison fühlte ich mich stärker als je zuvor – mental, körperlich und was meine Erfahrung betrifft. Ich bin auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit und bereite mich sehr gewissenhaft auf die kommende Saison vor.»

Dann wird der Spanier zum zweiten Mal nach 2019 für das Aruba.It-Ducati-Werksteam starten, für das er damals 16 Sieger eroberte und WM-Zweiter wurde. «Ich will dieses Jahr meine ganze Erfahrung nützen, zusammen wollen wir das Maximum aus dem Motorrad und dem Team herausholen», betonte Bautista im Vier-Augen-Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich fühle mich stärker als je zuvor und nicht alt. Ich habe mehr Erfahrung in dieser WM-Klasse und auch im Privatleben. Mein Leben heute ist stabiler. Vor zwei Jahren wurde ich zum ersten Mal Vater, vergangenes Jahr zum zweiten Mal. Das waren neue Erfahrungen für mich und ich musste einige Dinge in meinem Leben ändern. Heute fühlt sich das für mich natürlich an, ich bin jetzt fokussierter, konzentrierter und besser vorbereitet.»

«Wenn es früher an die Wintertests ging, dachte ich mir, dass die Reiserei wieder losgeht und ich jeden Tag acht Stunden testen muss», bemerkte der Vizeweltmeister von 2019. «Dieses Jahr freue ich mich darauf, ich will zum Testen gehen! Ich habe meine ersten beiden Testtage mit Ducati im Dezember sehr genossen. Mehr, als ich in den letzten drei Jahren etwas genossen habe. Ich bin für alles was kommt gerüstet.»



Bevor die Weltmeisterschaft Anfang April beginnt, hat Bautista jeweils zwei Testtage in Portimao, Misano, Barcelona und Aragon.