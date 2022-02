Tom Sykes zu Ducati: Nur noch die Unterschrift fehlt 10.02.2022 - 17:59 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Tom Sykes kehrt zurück in die BSB

Als Tom Sykes am 21. November 2021 das letzte Saisonrennen der Superbike-WM fuhr war klar: Will er 2022 auf einem siegfähigen Motorrad sitzen, muss er in eine nationale Meisterschaft wechseln. Jetzt steht sein Weg fest.