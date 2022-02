SBK-WM 2022: Ein Event weniger, spätes Saisonende

Am 25. November 2021 veröffentlichte Promoter Dorna den provisorischen Kalender für die SBK-Weltmeisterschaften 2022. In den kommenden Tagen wird die finale Version präsentiert – wir verraten, was sich ändert.

Das Grundgerüst für den SBK-Kalender 2022 steht seit dem 25. November: Es beinhaltet zwölf Events, der Termin auf Phillip Island in Australien ist noch nicht fixiert.



Inzwischen ist klar: Australien rückt ans Ende des Kalenders und wird dieses Jahr das Finale austragen. Am Wochenende 11.–13. November sind die Rennen auf dem Mandalika Circuit in Indonesien, Phillip Island wird anschließend sein. Noch ist unklar, ob Australien am darauffolgenden Wochenende oder zwei Wochen später stattfindet. Das hängt davon ab, ob es logistisch möglich ist, sämtliches Material rechtzeitig von der Insel Lombok nach Melbourne zu fliegen und von dort mit Lkws nach Phillip Island zu bringen.

Die MotoGP-WM hat ihr letztes Rennen am 6. November in Valencia, auf etwaige Terminkollisionen muss also keine Rücksicht genommen werden.



Nach beinahe zwei Jahren mit geschlossenen Grenzen dürfen Touristen ab dem 21. Februar 2022 wieder ohne Quarantäne nach Australien einreisen, Voraussetzung ist eine vollständige Impfung gegen Covid-19. Ungeimpfte müssen Stand heute eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Wird diese erteilt, müssen die Betroffenen bei Ankunft in mehrtägige Hotel-Quarantäne. Aktuell sind zirka 20 Prozent der Paddockmitglieder ungeimpft, unter ihnen einige Fahrer. Es besteht die Hoffnung, dass bis November 2022 auch Down under die Einschränkungen für Ungeimpfte wegfallen, wie wir es derzeit in vielen Ländern erleben.

Australien wird nicht nur Ende November den Abschluss der Saison 2022 bilden, sondern Ende Februar auch den Auftakt der Weltmeisterschaft 2023.



Als 13. Austragungsort war ursprünglich der Istanbul Park Circuit angedacht, wegen der schwachen Lira ist so ein Event für die Türken aber momentan unbezahlbar.

Als Ersatz war Jerez vorgesehen. Doch nach zwei Jahren ohne Ticketeinnahmen von den MotoGP-Rennen ist die Strecke in Andalusien finanziell nicht auf Rosen gebettet und hat deshalb kein Interesse an der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft.



Der Kalender 2022 wird deshalb nur aus zwölf Events bestehen. Die offizielle Bestätigung erfolgt in den nächsten Tagen.

Provisorischer Kalender Superbike-WM 2022:

08.–10. April: Aragón/Spanien

22.–24. April: Assen/Niederlande

20.–22. Mai: Estoril/Portugal

10.–12. Juni: Misano/Italien

15.–17. Juli: Donington Park/Großbritannien*

29.–31. Juli: Most/Tschechien

09.–11. September: Magny-Cours/Frankreich

23.–25. September: Barcelona/Spanien

07.–09. Oktober: Portimao/Portugal

21.–23. Oktober: San Juan/Argentinien*

11.–13. November: Mandalika/Indonesien*

November: Phillip Island/Australien*



* ohne Supersport-WM 300