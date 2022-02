Honda zurück in Jerez: Lecuona mit Grinsen im Gesicht

Anders als der Geheimtest in Portimão hatte Honda den Test in Jerez angekündigt. Die Superbike-Rookies Xavier Vierge und Iker Lecuona berichten von weiteren Fortschritten mit der CBR1000RR-R.

Das Superbike-Team der Honda Racing Corporation absolvierte bisher vier Wintertests. Im Dezember gaben Iker Lecuona und Xavier Vierge in Jerez ihr Debüt auf der Fireblade, Ende Januar verbrachten die ehemaligen GP-Piloten einen weiteren Tag auf der andalusischen Rennstrecken. Nachdem die bisherigen Erkenntnisse beim zweitägigen Test in Portimão am 8./9. Februar bestätigt wurden, kehrte man am 22./23. Februar wieder nach Jerez zurück.



Das Wetter meinte es gut mit den Superbike-Rookies, die bei frühsommerlichen Bedingungen viele Runden mit der CBR1000RR-R abspulten. Vierge, der bereits mehr Zeit auf dem Superbike verbrachte, testete zwei halbe Tage. Mittlerweile sind die Spanier bei der Feinabstimmung ihrer Arbeitsgeräte angekommen.

Zur Erinnerung: Im Winter wechselte Honda von Öhlins auf Showa und von Brembo auf Nissin. Die Abstimmungsdaten ihrer Vorgänger sind also nutzlos.



«Wir haben bei diesem Test und auch im Vergleich zum letzten Test gute Fortschritte gemacht», sagte der 24-jährige Vierge zufrieden. «Ich begann an beiden Tage bei den wärmsten Bedingungen und hatte anfangs Probleme. Wir haben dann einige neue Einstellungen probiert und nach einer Weile habe ich mich an das andere Gefühl gewöhnt. Aber wir haben ausgezeichnet mit der Elektronik gearbeitet, das Set-up angepasst und verfeinert, bis wir den richtigen Weg gefunden haben und ich mein Selbstvertrauen zurückgewinnen konnte.»

Die Arbeit an der Elektronik führte zu einer konstanteren Performance der CBR.



«Bei ein paar Long-Runs war unser Speed im Vergleich zum letzten Mal in Jerez viel besser», berichtete Vierge. «Ich habe dann noch Starts geübt und auch dabei haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Die Arbeit war intensiv, aber ich konnte viele Runden ohne Probleme oder Verzögerungen fahren, wodurch wir viele Daten sammeln konnten.»

Auch Lecuona erzielte Fortschritte. Der 22-Jährige konzentrierte sich ebenfalls mit der Elektronik, um die Abstimmung der Motorbremse zu verbessern.



«Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir in den zwei Tagen geleistet haben. Ich kam vom ersten Lauf an auf Touren kommen», schilderte Lecuona. «Von da an haben wir viele verschiedene Elemente und Einstellungen ausprobiert, von denen einige gut funktionierten, während andere noch verbessert werden mussten, aber das ist zu diesem Zeitpunkt normal. Wir uns lange mit der Einstellung der Motorbremse beschäftigt und auch vielen anderen Aspekten des Motorrads gearbeitet, um ein konstantes Tempo zu finden. An Tag 2 haben wir alles zusammengenommen und hatten einen sehr profitablen Tag. Außerdem absolvierten wir eine Rennsimulation, bei dem ich mich ziemlich gut fühlte – so gut wie noch nie auf dem Bike. Wir müssen so weiterarbeiten, aber ich habe ein Grinsen im Gesicht.»