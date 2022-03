Wann Ducati, Kawasaki, Yamaha ihre Teams präsentieren

Seit Januar sind die Teams der Superbike-WM 2022 wieder auf der Rennstrecke, um sich auf den Saisonauftakt am 8. April im MotorLand Aragón vorzubereiten. Wann die traditionellen Teampräsentationen stattfinden.

Die offiziellen Präsentationen der Teams der Superbike-WM sind eine schöne Tradition. Den Anfang machte das Werksteam der Honda Racing Corporation (HRC), das am 15. Februar in einer virtuellen Show sein diesjähriges Aufgebot mit den beiden jungen Rookies Iker Lecuona und Xavi Vierge enthüllte.

In der Superbike-WM 2022 ist Philipp Öttl der einzige Vertreter aus Deutschland. Im italienischen Team Go Eleven pilotiert der 25-Jährige eine konkurrenzfähige Ducati Panigale V4R. Die Teampräsentation findet am 13. März statt.

Nur zwei Tage später, am 15. März, enthüllen zwei weitere Ducati-Teams ihr diesjähriges Team: Aruba.it Ducati (Álvaro Bautista und Michael Rinaldi) und Barni Ducati (Luca Bernardi/SBK und Oli Bayliss/SSP).

In zeitlicher Nähe zum Barcelona-Test planen Kawasaki und Yamaha ihre Präsentationen. Am 23. März wird Kawasaki auf seiner Heimstrecke die Motorräder von Jonathan Rea und Alex Lowes enthüllen. Es wird spekuliert, dass die Farben der ZX10-RR traditioneller ausfallen könnten – so wie es in San Juan Villicum 2021 zu sehen war.

Das aktuelle Weltmeisterteam von Yamaha lässt am 25. März die Hüllen fallen. Pata Yamaha by Brixx geht erneut mit Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli ins Rennen. In derselben Veranstaltung wird auch das Design des GRT-Junior-Teams präsentiert, das mit Garrett Gerloff und Kohta Nozane ebenfalls unverändert besetzt ist.