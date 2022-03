Philipp Öttl: So sieht seine Ducati Panigale V4R aus

Der 25-jährige Philipp Öttl hat mit dem Team Go Eleven Ducati einen zweijährigen Vertrag für die Superbike-WM unterschrieben. Am Sonntag präsentierte sich sein Team in Cherasco, südlich von Turin.

Nach zwei Jahren in der Supersport-WM, in denen Philipp Öttl im Team Puccetti Kawasaki die WM-Ränge 3 und 5 sowie elf Podestplätze erobert hat, nimmt der Bayer ein neues Abenteuer in Angriff. Philipp hat einen Zwei-Jahres-Vertrag mit dem Superbike-WM-Team Go Eleven Ducati bis Ende 2023 unterschrieben, er wird Nachfolger des zurückgetretenen Chaz Davies.

Am Sonntag präsentierte sich das Team in der Osteria Ghilot in Cherasco, südlich von Turin. Bezüglich des Designs gibt es keine großen Überraschungen. Öttl fährt weiterhin mit seiner Startnummer 5, die Grundfarbe ist wie im Vorjahr Türkis. Die Sponsoren Aruba und Fibra haben sich wie angekündigt zurückgezogen, dafür bringt Öttl Partner Südmetall mit, der prominent wirbt.

Philipp hat bislang zwei Tage mit dem Team Go Eleven und der Ducati-Rennmaschine in Portimao getestet, kommende Woche Mittwoch und Donnerstag folgen zwei weitere Tage in Misano. Ende März stehen zwei Testtage in Barcelona an, bevor Anfang April weitere zwei in Aragon gefahren wird. Am Wochenende 8.–10. April ist dann im MotorLand der Auftakt der Superbike-WM 2022.