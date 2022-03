Präsentation GRT Yamaha: Neue Sponsoren, neues Design

Das Giansanti Racing Team (GRT) hat auf dem Circuit de Catalunya sein Team für die Superbike-WM 2022 vorgestellt. Die Fahrer Garrett Gerloff und Kohta Nozane bleiben die gleichen, sonst hat sich einiges geändert.

Im Vorjahr sahen die R1 des Giansanti Racing Teams vergleichsweise langweilig aus: Alles war in Yamaha-Blau gehalten, nur Knabberzeug-Hersteller Pata warb mit einem größeren Logo auf der Verkleidung.

Während das Fahrerduo des Yamaha-Satelliten-Teams mit dem Texaner Garrett Gerloff und dem Japaner Kohta Nozane gleich bleibt, hat sich optisch allerhand geändert.



Augenscheinlich sind die großen neuen Sponsoren GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) und Outdo Batterien. Das widerspiegelt sich auch im offiziellen Namen, der GRT GYTR Yamaha WorldSBK Team lautet.

Erstmals auf der Rennstrecke sehen wir das neue Design während des Barcelona-Tests am Freitag und Samstag diese Woche.



GRT zählt zwar zu den Independent-Teams, diese Wertung gewann Gerloff 2021, der Amerikaner und Nozane haben aber fast identisches Material wie Weltmeister Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli im Pata-Yamaha-Werksteam.

«Die Veröffentlichung des Designs der Bikes und Lederkombi ist immer etwas Besonderes», grinste Teammanager Filippo Conti. «GYTR an Bord zu haben, ist ein wichtiger Schritt für uns, der uns dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Die Verkleidung sieht etwas anders aus als 2021. Ich hoffe, euch gefällt sie genauso wie uns.»

Gerloff eroberte 2020 und 2021 zusammen fünf Podestplätze in der Superbike-WM, dieses Jahr soll der erste Sieg gelingen. In der Gesamtwertung landete der 26-Jährige auf den Rängen 11 und 7. Nozane wurde im Vorjahr WM-14., Platz 7 beim Finale in Indonesien ist sein bestes Ergebnis.

