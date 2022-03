Andrea Locatelli will in der SBK-WM 2022 durchstarten

Mit dem Gewinn der Supersport-WM 2020 löste Andrea Locatelli das direkte Ticket in die Superbike-WM mit dem Pata Yamaha-Werksteam. Als WM-Vierter wurde der 25-Jährige bester Rookie und hat für 2022 höhere Ziele.

Als Andrea Locatelli von der Moto2 in die Supersport-WM wechselte, ahnte niemand, wie der Italiener die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft dominieren würde. Mit zwölf Siegen und 13 Podestplätzen aus 15 Rennen gewann der 25-Jährige dominant wie kein Pilot vor ihm.



Yamaha belohnte Locatelli mit dem Aufstieg in die Superbike-WM im offiziellen Werksteam Pata Yamaha by Brixx. Nach verhaltenem Beginn wurde der Teamkollege von Weltmeister Toprak Razgatlioglu ab Saisonmitte ein regelmäßiger Top-5-Pilot und erreichte vier Podestplätze.

Mit mehr Erfahrung hat sich Locatelli für die Superbike-WM 2022 höhere Ziele gesteckt. Die Saison beginnt am 8. April im MotorLand Aragón, zuvor finden jeweils zwei Testtage in Barcelona und Aragón statt.



«Ich freue mich schon sehr darauf, wieder Rennen zu fahren», sagte der aus der Lombardei stammende Locatelli. «Es ist meine zweite Saison in der Superbike-Kategorie, also haben wir natürlich höhere Ziele. Auch mit mehr Erfahrung bleibt mein Fokus, dass ich mich in jeder Session steigere, um bei jedem Meeting ums Podium kämpfen zu können. Das ist unser Ziel und ich hoffe, dass wir vom ersten bis zum letzten Rennen gut starten können.»

Locatelli schaffte es bisher nur als Dritter auf das Podium. In seiner zweiten Saison soll der erste Sieg her.



«Weil es für mich und auch für das Team wichtig ist. Wir hatten letztes Jahr eine starke Saison und ich bin bereit, den nächsten Schritt zu machen», hielt der Italiener fest. «Unsere Yamaha R1 sieht großartig aus, aber wir haben auch einige neue Entwicklungen und Teile, die wir während der Tests in diesem Winter ausprobiert haben. Jetzt werden wir das Paket für die neue Saison fertigstellen.»