Michael vd Mark (BMW): Viel Solidarität seiner Gegner

Die Superbike-WM 2022 beginnt für Michael van der Mark denkbar schlecht. Der BMW-Pilot wurde nach einem Trainingssturz mit dem Mountainbike ein zweites Mal operiert. Viele seiner Superbike-Kollegen leiden mit ihm.

Bei einem Sturz mit dem Mountainbike zog sich Michael van der Mark einen komplizierten Bruch am rechten Unterschenkel zu. Zwei Operationen hat der BMW-Pilot in den vergangenen zwei Wochen durchführen lassen. Zuerst wurde dem Niederländer ein externer Fixateur verpasst, um die Knochen in Position zu halten. Einige Tage später wurden ihm zwei Titanplatten und mehrere Schrauben eingesetzt.



Der Unfall kam für van der Mark zur Unzeit, denn er verpasste bereits die wichtigen Tests in Misano und Barcelona und wird auch beim offiziellen Dorna-Test in Aragón fehlen. Ob der 29-Jährige am 8. April beim Saisonauftakt in Aragón das erste offizielle Training der Superbike-WM 2022 bestreiten kann, scheint unwahrscheinlich.

Trost bekommt der Supersport-Weltmeister nicht nur von seiner Familie und Freunden, sondern auch seine Superbike-Gegner leiden mit ihm. Ducati-Star Álvaro Bautista war der erste Kollege, der sich mit Genesungswünschen in seinem Instagram-Account verewigte.



Es folgten Superbike-Rookie Hafizh Syahrin (MIE Honda), Scott Redding (BMW SMR), Chris Ponsson (Gil Motor Sport Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Leandro Mercado (MIE Honda). Auch Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter (Yamaha) wünschte seinem Vorgänger bei Ten Kate alles Gute.

BMW fehlt van der Mark sehr. Der Familienvater gewann 2021 das Superpole-Race in Portimão und stand beim Saisonfinale in Mandalika im zweiten Lauf als Dritter auf dem Podium.



«Zunächst wünschen wir Michael natürlich gute und schnelle Genesung», sagte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers. «Sein Ausfall kurz vor Saisonstart ist natürlich sehr schade. Durch seine Abwesenheit fehlte uns teilweise der Anschluss zu den letztjährigen Themen, was die Testarbeit etwas erschwerte.»

Wie berichtet springt Ilya Mikhalchik im BMW-Team SMR ein. Der Ukrainer wird auch den Aragon-Test am 4./5. April erledigen und steht als Ersatz bereit, falls van der Mark den ersten Saison-Event nicht bestreiten kann.