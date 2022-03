Redding über van der Mark: «Mit Helm nicht er selbst»

Beim Misano-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche musste Scott Redding ohne Michael van der Mark auskommen. Für den Engländer hat sein BMW-Teamkollege zwei Gesichter.

Nach drei Jahren mit der Ducati Panigale V4R – 2019 in der BSB und 2020/21 in der Superbike-WM – wechselte Scott Redding im Winter auf die BMW M1000RR. Im Team Shaun Muir Racing trifft der 29-Jährige auf den schnellen Niederländer Michael van der Mark.



Doch van der Mark fehlte beim ersten BMW-Test in diesem Jahr in Misano am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche. Der Supersport-Weltmeister zog sich bei einem Trainingunfall mit dem Mountainbike einen komplizierten Bruch am rechten Unterschenkel zu und fällt für unbestimmte Zeit aus.

Bisher kannten sich die beiden BMW-Piloten hauptsächlich von Duellen als Gegner auf der Rennstrecke, nun müssen sie am selben Strang ziehen.



«Mein Verhältnis zu van der Mark … auf der Strecke war er immer recht aggressiv. Jetzt als Teamkollegen ist er vielleicht etwas vorsichtiger», sagte Redding gegenüber WorldSBK. «Durch seinen Unfall beim Mountainbike-Training fehlte er uns in Misano, was bitter war. Ich hatte mich darauf gefreut, mit ihm auf der Strecke zu sein und etwas mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Hoffentlich ist er schnell zurück auf dem Bike.»

Van der Marks Großmutter mütterlicherseits stammt aus Indonesien. Der Supersport-Weltmeister von 2014 sagt über sich selbst, dass er kein typischer Niederländer ist.



«Als Mensch ist er total cool. Abseits der Rennstrecke ist er entspannt und locker. Aber wenn er seinen Helm aufsetzt, ist er nicht mehr van der Mark», schmunzelte Redding. «Trotzdem wir kommen gut miteinander klar.»