Aragon, SBK, 4. Session: Bautista Bester, Öttl 8.

Ducati-Aushängeschild Alvaro Bautista fuhr in der vierten von sechs Superbike-Test-Sessions im MotorLand Aragon die schnellste Runde. Weltmeister Toprak Razgatlioglu ließ es ruhig angehen und wurde Sechster.

Am zweiten und letzten Testtag in Aragon sehen wir einen veränderten Zeitplan, heute machte die Supersport-Klasse den Anfang und die Superbikes stehen an Nummer 2. Danach folgen die Youngster der Supersport-300-Kategorie.



Die Superbike-Piloten haben am Montag und Dienstag insgesamt sechs 45-minütige Test-Sessions, am ersten Tag hat Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki) mit 1:49,394 min für die Bestmarke gesorgt.



Die Zeiten sind bereits auf einem hohen Niveau. Den Pole-Rekord in Aragon hält seit dem Vorjahr Rea mit 1:48,458 min, die schnellste Rennrunde fuhr ebenfalls der Nordire, 2020 in 1:49,620 min.

Als um 10.55 Uhr die vierte Session startete, hatte der Asphalt gerade so eine zweistellige Temperatur erreicht, zum Schluss waren es 16 Grad.



Am kommenden Wochenende bringt Gabriele Ruiu als Wildcard-Fahrer eine fünfte BMW an den Start, am Montag hat er nicht getestet. Am Dienstagvormittag gehörte der Italiener zusammen mit Scott Redding, Loris Baz und Oliver König zu den Ersten, die auf die Strecke gingen.

© GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Iker Lecuona © GeeBee Images Alvaro Bautista © GeeBee Images Lucas Mahias © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Loris Baz © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Kohta Nozane © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Eugene Laverty © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Michael Rinaldi © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Ilya Michalcyk © GeeBee Images Xavier Vierge © GeeBee Images Michael Rinaldi Zurück Weiter

Die ersten 17 Minuten sahen wir nur fünf Fahrer auf der Strecke und die Pace lag 2,2 sec über der am Montag. Dann kamen vier weitere hinzu, unter ihnen Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha), der auch gleich von Baz die Spitze übernahm.



13 min vor Schluss eroberte Ducati-Star Alvaro Bautista mit 1:50,712 min Platz 1 und steigerte sich umgehend erst auf 1:50,372, dann 1:50,148 und schließlich 1:50,097 min. Damit war der Spanier am Ende 0,274 sec schneller als Johnny Rea auf Platz 2. Es folgen Gerloff, Lowes, Rinaldi und Razgatlioglu.

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati zeigte als Achter eine gute Leistung.



In den letzten Minuten waren alle Fahrer bis auf das Honda-Werks-Duo Iker Lecuona und Xavi Vierge sowie Chris Ponsson und Luca Bernardi auf der Strecke.

Zeiten Aragon-Test, Superbike, 4. Session:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:50,097 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:50,371

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:50,526

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:51,606

5. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:50,729

6. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:50,952

7. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:51,231

8. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:51,351

9. Loris Baz (F), BMW, 1:51,614

10. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:51,788

11. Axel Bassani (I), Ducati, 1:51,805

12. Scott Redding (GB), BMW, 1:51,882

13. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,907

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:52,090

15. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:52,361

16. Roberto Tamburini (I), Yamaha, 1:52,724

17. Tati Mercado (RA), Honda, 1:53,046

18. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:53,745

19. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:54,355

20. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:54,524

21. Gabriele Ruiu, (I), BMW, 1:54,994

Iker Lecuona (E), Honda, nicht gefahren

Xavier Vierge (E), Honda, nicht gefahren

Chris Ponsson (F), Yamaha, nicht gefahren

Luca Bernardi (I), Ducati, nicht gefahren