Aragon, SBK, 5. Session: Rea vor Toprak – und BMW!

Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea gelang in der fünften von sechs Superbike-Sessions die bislang schnellste Zeit im MotorLand Aragon. Loris Baz aus dem deutschen BMW-Team Bonovo action verblüffte als Dritter.

Am ersten Tag gelang Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:49,394 min die schnellste Runde. Wegen der kalten Temperaturen am Dienstagmorgen kam im vierten Training keiner an diese Zeit heran, in der fünften von sechs Sessions am Nachmittag präsentierte sich die Strecke in besserem Zustand.

In der ersten Viertelstunde blieben mit Alvaro Bautista (Ducati), Johnny Rea, Loris Baz (BMW) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) vier Fahrer unter 1:50 min, wobei nicht klar ist, wer seine Zeit mit welchem Hinterreifen fuhr.



Grundsätzlich stehen von Alleinausrüster Pirelli drei Typen zur Auswahl: Der harte Standard-Hinterreifen SC0, der weiche SCX und der Qualifyer SCQ.

Nach 20 Minuten übernahm Razgatlioglu mit 1:49,455 min die Spitze, damit lag der Türke nur noch knapp hinter dem Bestwert vom Montag. Kurz nach Halbzeit gelang dem Weltmeister mit 1:49,268 min die bislang schnellste Runde während der beiden Testtage, auch Baz blieb unter dem bisherigen Bestwert.



Zum Vergleich: Den Pole-Rekord in Aragon hält seit dem Vorjahr Rea mit 1:48,458 min, die schnellste Rennrunde fuhr ebenfalls der Nordire, 2020 in 1:49,620 min.

In der letzten Minute katapultierte sich Rea mit 1:48,943 min an die Spitze. Der 112-fache Laufsieger beendete die Session damit 0,325 sec vor Razgatlioglu und 0,440 sec vor dem starken Loris Baz aus dem deutschen Bonovo-BMW-Team. Hinter diesen drei platzierten sich Garrett Gerloff (GRT Yamaha) sowie die Aruba-Ducati-Piloten Alvaro Bautista und Michael Rinaldi.



Honda-Werksfahrer Iker Lecuona (9.) stürzte bei der Zeitenattacke in den letzten Minuten ebenso wie BMW-Pilot Scott Redding (13.)

Der einzige deutsche Teilnehmer Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati landete auf dem zwölften Platz.



Tati Mercado (MIE Honda) verpasste die Session, nachdem er am Vormittag seine Fireblade zum Totalschaden verarbeitet hat.



Den großen Showdown gibt es von 16.15 bis 17 Uhr, wenn die Superbike-Piloten ihre letzte Test-Session absolvieren. Am kommenden Wochenende ist im MotorLand Aragon der Saisonstart der SBK-Weltmeisterschaften 2022.

Zeiten Aragon-Test, Superbike, 5. Session:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:48,943 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:49,268

3. Loris Baz (F), BMW, 1:49,383

4. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:49,632

5. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:49,644

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:49,863

7. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:50,123

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:50,226

9. Iker Lecuona (E), Honda, 1:50,253

10. Xavier Vierge (E), Honda, 1:50,325

11. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:50,446

12. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:50,739

13. Scott Redding (GB), BMW, 1:50,872

14. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:51,032

15. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:51,045

16. Axel Bassani (I), Ducati, 1:51,064

17. Roberto Tamburini (I), Yamaha, 1:51,071

18. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:51,162

19. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:51,738

20. Chris Ponsson (F), Yamaha, 1:52,800

21. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:52,957

22. Gabriele Ruiu, (I), BMW, 1:53,543

23. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:53,618

24. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:53,871

25. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren