Álvaro Bautista (2./Ducati) vom neuen SCQ überrascht

Mit der Rückkehr zu Ducati blüht Álvaro Bautista auf. Der Vizeweltmeister von 2019 will beim Auftakt der Superbike-WM 2022 im MotorLand Aragón dort fahren, wo er seiner Meinung nach hingehört.

Als Schnellster im zweiten Training beendete Álvaro Bautista den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 in Aragón in 1:49,606 min auf Platz 2 der kombinierten Zeitenliste. Schneller als der Spanier war nur Kawasaki-Star Jonathan Rea, der bereits beim zweitägigen Test zu Wochenbeginn für die Bestzeit sorgte.

Für den Spanier begann der Arbeitstag am Vormittag zuerst mit einem Experiment.



«Im FP1 haben wir ein etwas anderes Set-up versucht, das wir nach der Analyse der Daten vom Test entwickelt haben», verriet der Ducati-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir hofften, dass wir die Performance ein wenig verbessern können, doch die Bedingungen sind jetzt anders und ich fühlte mich mit der Abstimmung nicht gut. Also sind wir für das zweite Training auf unsere Basisabstimmung zurück und haben verschiedene Vorder- und Hinterreifen probiert.»

Im FP2 fuhr Bautista einen Long-Run mit dem neuen SCQ-Reifen, der nur in der Superpole und im Sprintrennen eingesetzt werden darf.



«Ich war ein wenig schneller, als mit dem SCX-Reifen, und konstant war der Reifen auch. Das war für mich überraschend, weil bei früheren Tests der SCQ nach nur drei bis vier Runden spürbar abgebaut hat», plauderte der 37-Jährige. «Jetzt muss ich genau überlegen, welchen Hinterreifen ich im Superpole-Race nehme. Ich habe nicht probiert, mit dem SCQ eine schnelle Runde zu fahren. Im FP1 fuhr ich 20 Runden mit dem SCX und am Ende bin ich immer noch mittlere bis hohe 1:50 min gefahren – allerdings experimentierten wir zeitgleich mit dem Set-up, mit dem ich mich nicht gut fühlte.»

Bautista schien es in den freien Trainings nicht eilig zu haben, auf schnelle Rundenzeiten zu kommen.



«Ich arbeite im Hinblick auf die Rennen», betonte er. «Wir benötigen eine gute Pace, ohne zu viel Risiko eingehen zu müssen. Ich will Rennen fahren und das an der Spitze, weil ich denke, dass ich dort hingehöre. Die vergangenen zwei Jahre war ich nicht regelmäßig in dieser Position.»