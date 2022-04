Loris Baz (Bonovo action) bester BMW-Pilot am Freitag

Wie beim Aragón-Test zu Wochenbeginn war Loris Baz auch am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 auf der spanischen Piste der beste BMW-Pilot. Der Franzose im Team Bonovo action ist vorsichtig optimistisch.

Bonovo action-Chef Jürgen Röder bezeichnet Loris Baz nach dem Wintertest im Dezember 2021 in Jerez als Glücksgriff und diese – zu diesem frühen Zeitpunkt – kühne Aussage bestätigt der Franzose am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 im MotorLand Aragón.



In 1:50,336 min liegt Baz zwar eine Sekunde hinter der Bestzeit von Kawasaki-Star Jonathan Rea, doch als Siebter ist er mit Abstand bester BMW-Pilot. Als Zwölfter folgt überraschend van der Mark-Ersatz Ilya Mikhalchik, Teamkollege Eugene Laverty folgt auf Platz 15 und SMR-Neuzugang Scott Redding enttäuschte als 16.

Dennoch dämpft Baz die Erwartungen für das weitere Wochenende, obwohl sich der 29-Jährige in Rennen oft enorm steigert.



«Ehrlich gesagt lief es nicht berauschend», grübelte Baz. «Ich habe auf der Bremse nicht das beste Gefühl und hadere auch mit der Übersetzung. Das Gefühl ist nicht auf dem guten Niveau, wie ich es noch beim Test hatte – besonders nicht auf der Bremse und generell das Feeling zur Front. Wir probierten, mit einem anderen Dämpfer den Reifenverschleiß besser in den Griff zu bekommen, funktioniert hat das allerdings nicht. Am Samstag gehen wir mit dem Set-up also wieder einen Schritt zurück und müssen abwarten, was wir damit erreichen können.»

© Gold & Goose Willkommen zum Training in Alcaniz © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Loris Baz & Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Leandro Mercado © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Die Favoriten für die Rennen in Aragón stehen für Baz indes fest.



«Johnny und Álvaro scheinen keine Probleme mit der Race-Pace zu haben, die anderen haben mit nachlassenden Reifen zu kämpfen. Ich fuhr einige Runden hinter Lowes, der wie ich ein Problem mit dem Reifenverschleiß hatte», erklärte der BMW-Pilot. «Es ist aber schwer einzuschätzen. Manche werden den normalen Rennreifen nehmen, wir kommen vielleicht auch mit dem SCX klar. Ich glaube nicht, dass wir es aufs Podium schaffen können. Wenn wir ein Top-6-Finish erreichen, wäre das ordentlich.»