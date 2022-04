Johnny Rea schockte die Gegner: Bestzeit in Runde 2!

Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea sorgte in Aragon in den ersten fünf Minuten des ersten freien Trainings am Freitagmorgen für die schnellste Zeit des Tages. «Ich habe gut gefrühstückt», grinste der Kawasaki-Star.

Es ist nicht Jonathan Reas Zeit selbst, die am Freitag alle staunen ließ. Denn mit 1:49,301 min kam er nicht an seine Test-Bestzeit 1:48,714 min von vergangenem Dienstag heran. Aber der sechsfache Weltmeister fuhr diese Zeit in der zweiten Runde im FP1 am Freitagmorgen und lag bis zwei Minuten vor Ende der Session 0,7 sec vor dem Zweitplatzierten!

Nach FP2 lag Rea mit dieser Zeit immer noch an der Spitze, 0,305 sec vor Alvaro Bautista (Aruba Ducati). Die Vermutung liegt nahe, dass Rea mit einem Qualifyer ins FP1 startete. «Der kann das, er kennt sein Motorrad in- und auswendig», urteilte ein Gegner. «Mit einem Standard-SC0-Hinterreifen kannst du diese Zeit nicht fahren. Und hätte er den weicheren SCX verwendet, dann frage ich mich, weshalb er sich den ganzen Tag nicht mehr verbessert hat.»



Rea verneinte, dass er am Freitag mit einem Qualifyer fuhr.

«Ich habe gefrühstückt, dann ging es los», meinte der Nordire zu seiner Bestzeit. «Meine erste Runde war 1:49,3 min, die zweite ebenso, aber ein bisschen schneller. Ich konnte auf dem Dashboard sehen, dass meine Zeit im ersten Sektor ganz gut war. Zuerst dachte ich, mein Elektroniker hätte die falschen Referenzen hinterlegt. Diese Rundenzeit war nicht so schlecht. Ich bin zufrieden mit meinem Tag, wir haben die Arbeit vom Test fortgesetzt und sind jetzt an der Feinabstimmung. Durch die Änderungen an der Gabel habe ich jetzt ein anderes Gefühl und etwas mehr Spielraum für Fehler. Und die Änderungen an der Elektronik sorgen dafür, dass der Reifenverschleiß über die Distanz geringer ist.»

«Letztes Jahr fuhr ich auf Messers Schneide», urteilte Rea, der die Weltmeisterschaft nach sechs Triumphen in Folge um 13 Punkte gegen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) verlor. «Jetzt fahre ich nur noch am Limit. Das ist dasselbe, aber wir reden über marginale Unterschiede. Es ist nach wie vor so, dass ich jede Runde in meinem Leben versuche, so gut wie möglich zu fahren.»



Kann Rea das Sprintrennen über zehn Runden am Sonntagvormittag mit dem superweichen SCQ-Hinterreifen fahren, wie es Bautista versuchen wird? «Nur, wenn ich mich auf eine Rakete setze und mir ein Bein abschneide, könnte ich das hinbekommen», hielt der 112-fache Laufsieger fest.