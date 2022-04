Jonathan Rea (Kawasaki): «Hatte Pace wie Bautista»

Obwohl Jonathan Rea beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Aragón zweimal von Álvaro Bautista (Ducati) klar besiegt wurde, ist der Kawasaki-Star überzeugt, dass sein Speed vergleichbar war.

Der Saisonauftakt in Aragón hat gehalten, was sich Fans der Superbike-WM davon versprochen haben. Wir sahen erstklassigen Motorsport mit starken Überholmanövern und spannenden Rennen. Würdiger WM-Leader ist Ducati-Ass Álvaro Bautista, der nach Platz 2 am Samstag das Superpole-Race und den zweiten Superbike-Lauf für sich entscheiden konnte.

Für Lauf-1-Sieger Jonathan Rea blieben am Samstag zweite Plätze übrig, die sich der Kawasaki-Pilot zudem hart erkämpfen musste. Während Bautista vorne enteilte, musste sich der Nordire rundenlang gegen Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi zur Wehr setzen.



«Álvaro wusste, dass vorne wegfahren seine beste Chance war und Positionskämpfe hinter ihm in seine Karten spielen. Der Plan ging auf und ich kann ihm nur gratulieren. Ich war dann in Kampf um Platz 2 verwickelt», erklärte Rea SPEEDWEEK.com. «Ich denke, meine Pace war ähnlich wie die von Álvaro, aber ich benötigte dafür freie Fahrt. Rinaldi und Toprak waren aber derart aufgedreht und attackierten ständig, wodurch ich nicht in meinen Rhythmus kam.»



«Im Rennen ging es ziemlich aggressiv zu. Ich machte aber auch ein paar Fehler, weil der Wind drehte. Heute drückte der Wind in Kurve 1 aus einer anderen Richtung», schilderte der 35-Jährige weiter. «Dennoch bin ich zufrieden mit den Ergebnissen, weil ich angesichts der langen Geraden nicht unbedingt damit gerechnet habe. Álvaro war beim Test sehr schnell, auch Toprak. Aragón ist auch eine starke Strecke von Rinaldi – hier hat er seinen ersten SBK-Laufsieg eingefahren.»

Kawasaki hat im Winter viel an der Abstimmung der ZX-10RR gearbeitet, um den weichen Rennreifen SCX über die Distanz zu bringen. Erstmals setzte Rea diesen Reifen an einem Wochenende in allen drei Rennen ein.



«Wir haben im Vergleich zu Samstag kaum etwas am Motorrad verändert, allerdings haben sich die Reifen anders verhalten», verriet der Rekordweltmeister. «Im ersten Rennen hatte ich von Anfang bis Ende großartigen Grip, im zweiten Lauf war es dann eher ‹normal› mit dem üblichen Verschleiß. Das war der Unterschied bei der Streckentemperatur.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW