Garrett Gerloff (Yamaha) kam nicht an Vierge vorbei

Um die Leistung von Toprak Razgatlioglu in Aragón einschätzen zu können, hilft ein Blick auf die übrigen Yamaha-Piloten der Superbike-WM 2022. Der stark eingeschätzte Garrett Gerloff hatte Mühe mit den Top-10.

Mit drei dritten Plätzen war Weltmeister Toprak Razgatlioglu der mit Abstand beste Yamaha-Pilot. Der 25-Jährige fuhr sich die Seele aus dem Leib, um Álvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) Paroli bieten zu können.



Ebenfalls respektabel verkaufte sich Andrea Locatelli, Teamkollege von Razgatlioglu bei Pata Yamaha. Der gleichaltrige Italiener fuhr im ersten Lauf und im Superpole-Race auf Platz 5, und das mit überschaubaren Rückständen, stürzte aber zweiten Rennen.

© Gold & Goose Willkommen zum zweiten Rennen in Aragón © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Rinaldi © Gold & Goose Laverty vor Baz © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Kohta Nozane © Gold & Goose Locatelli vor Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Baz und Lecuona © Gold & Goose Bautista und Rinaldi © Gold & Goose Vierge und Gerloff © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Rea, Bautista, Rinaldi, Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das zweite Superbike-Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rea, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Wenig zu sehen war dagegen von Garrett Gerloff, dem in dieser Saison regelmäßige Podestplätze und auch Siege zugetraut und erwartet werden. Der US-Amerikaner kämpfte im Mittelfeld mit den Honda-Rookies Iker Lecuona und Xavi Vierge sowie den BMW-Piloten Ilya Mikhalchik und Eugene Laverty. Auf den Positionen 9, 10 und 9 handelte sich Gerloff 22, 11 und 25 sec Rückstand ein – eine Welt.



Erstaunlich: Startplatz 11 in der Superpole war für den Yamaha-Piloten eine Enttäuschung, mit seinen Rennen zeigte sich der 26-Jährige aber zufrieden.

«Vom Qualifying war ich enttäuscht. Bei den Wintertests waren wir immer unter den Top-5, also hatte ich erwartet, in den ersten beiden Reihen zu stehen», grübelte Gerloff. «Deshalb war der Start ins Rennen schwierig, aber mein Motorrad fühlte sich gut an. Am Ende von Lauf 1 hatte ich eine starke Pace und kam unter die Top-10. Ich wollte mehr, aber ich war glücklich, der beste unabhängige Fahrer zu sein.»



«Der Sonntag war nicht einfach, da alle einen großen Schritt gemacht haben – mich eingeschlossen», hielt Gerloff fest. «Wenn ich gegen diese Jungs fahre, schaffe ich es manchmal nicht, meine Stärken einzusetzen. Im Superpole-Race habe ich Platz 9 nicht erreichen können, da meine Gegner sehr geschickt verteidigt haben. Jetzt freuen wir uns auf Assen. Ich denke, dass die Yamaha dort besser funktioniert.»

Einer dieser Piloten ist Superbike-Rookie Xavier Vierge, der in allen drei Rennen unmittelbar vor Gerloff die Ziellinie überquerte.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW