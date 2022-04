Alex Lowes (Kawasaki): Wintertests für die Katz?

Kawasaki-Pilot Alex Lowes holte beim Meeting in Aragón nicht die erhofften Ergebnisse. Nun zweifelt der Engländer an seiner Vorbereitung für die Superbike-WM 2022.

Alex Lowes hatte schon schlechtere Rennwochenenden als der Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 im spanischen Aragón. Abgesehen vom Sturz im ersten Lauf entsprachen Platz 6 im Superpole-Race und der fünfte Rang im zweiten Rennen durchaus den Ergebnissen der vergangenen Jahre. Er hatte sich aber mehr erhofft.

Dabei fühlte sich 31-Jährige gut auf die neue Saison vorbereitet. Die langwierige Schulterverletzung endlich auskuriert ist Lowes körperlich wieder auf Höhe, auch die Wintertests verliefen aus seiner Sicht ordentlich.



«Mein Körper ist in Form – ich fühle mich gut und ich kann richtig fahren», sagte Lowes erleichtert. «Bei den Tests habe ich viel mehr an gebrauchten Reifen gearbeitet als früher. Ich viel Erfahrung gesammelt und weiß, dass die Zeiten im Rennen zwischen Runde 9 und 18 enorm fallen. Es ist so wichtig, ein Bike-Set-up zu haben, dass man in diesem Teil des Rennens stark ist.»

Erste Zweifel kamen Lowes nach seinem Ausrutscher in Runde 7 auf Platz 5 liegend.



«Das Rennen war offensichtlich enttäuschend, umso mehr, weil wir den ganzen Winter mit gebrauchten Reifen gearbeitet haben und konstant geblieben sind. Ich glaube, wir haben einfach ein paar Fehler bei der Einstellung am Motorrad gemacht», grübelte der Zwillingsbruder von Moto2-Ass Sam Lowes. «Wir alle müssen Verantwortung übernehmen. Im Moment arbeiten wir nicht so, wie ich es erwarte. Wir haben zu tun.»

«Obwohl ich hart gearbeitet habe, tat ich mich schwer, ein gutes Set-up zu finden – vielleicht habe ich im Winter zu viel mit gebrauchten Reifen gearbeitet. Denn wenn es darum ging, schnell zu sein, ging es nicht so flott, wie ich sein wollte», grübelte Lowes. «Am Sonntag war ich zufrieden, weil die Rennzeiten schneller waren als letztes Jahr. Bei wärmeren Bedingungen fühlte ich mich recht gut und war nicht zu weit von den Jungs an der Spitze entfernt.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW