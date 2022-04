Bravo: SBK-Rookie Iker Lecuona (Honda) ist WM-Fünfter

Mit Platz 6 im ersten Lauf der Superbike-WM 2022 in Aragón fuhr Iker Lecuona das beste Honda-Finish ein. Mit einer soliden Performance sicherte sich der Rookie beim Saisonauftakt am Sonntag den fünften WM-Rang.

Im Winter kehrte Álvaro Bautista von Honda zurück zu Ducati und eroberte im MotorLand Aragón prompt einen zweiten Platz sowie zwei Siege. An nur einem Wochenende stand der 37-Jährige so oft auf dem Podest, wie zuvor in zwei Jahren! So viel zur Performance der Honda CBR1000RR-R, die in der Superbike-WM 2022 von den Rookies Iker Lecuona und Xavi Vierge pilotiert wird.



Vorweg: Die beiden jungen Spanier meisterten die Herausforderung überraschend gut.

In zwei von drei Rennen fuhr der 22-jährige Lecuona das beste Honda-Ergebnis ein: Im ersten Lauf Platz 6 und im Superpole-Race Achter. Im zweiten Rennen reichte es immerhin noch zu den Top-10. Punktgleich mit seinem Teamkollegen belegt Lecuona (18 P.) den fünften WM-Rang.



«Insgesamt glaube ich, dass ich zufrieden sein kann», zog der frühere MotoGP-Pilot sein persönliches Fazit. «Aragón als WM-Fünfter zu verlassen, und das beim ersten Rennwochenende mit dem Team und dem Motorrad, ist keine schlechte Leistung. Allerdings ärgert es mich, dass ich im Sprintrennen nicht besser als Achter abgeschnitten habe. Ich habe mich in einer Kurve verschaltet und habe dabei zu viel Zeit verloren.»

Im zweiten Lauf kämpfte der Honda-Pilot mit Loris Baz (BMW), Vierge und Garrett Gerloff (Yamaha) um den siebten Platz, überquerte die Ziellinie aber als Letzter des Quartetts.



«Im Rennen 2 hatte ich große Probleme. Zuerst lag ich hinter Xavi und benötigte lange, um ihn zu überholen, weil ich dabei auf Nummer sicher gehen wollte», erklärte Lecuona weiter. «Ich war dann Achter und habe in der Schlussphase mehr und mehr verloren. Ich musste aufpassen, nicht zu stürzen und konnte meine Position am Ende nicht verteidigen. Es war ein hartes Rennen, aber es sind die Erfahrungen, um es in Zukunft besser zu machen.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW