Danilo Petrucci in MotoAmerica: Er kam, sah, siegte 12.04.2022 - 12:22 Von Kay Hettich

© Facebook/Warhorse Ducati Danilo Petrucci: Jetzt auch MotoAmerica-Sieger

Was für ein Einstand von Danilo Petrucci in der MotoAmerica. Der ehemalige MotoGP-Pilot und Dakar-Sensation fuhr beim Saisonauftakt in Austin mit der Ducati V4R einen Doppelsieg ein.