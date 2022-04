Tarran Mackenzie ist operiert: WM-Debüt in Donington?

Im Vorjahr gewann Yamaha-Ass Tarran Mackenzie den Titel in der Britischen Meisterschaft. Den Saisonauftakt verpasst der 26-Jährige verletzungsbedingt, seinen Gaststart in der Superbike-WM muss er verschieben.

Beim Vorsaison-Test der British Superbikes (BSB) auf der nationalen Variante der Rennstrecke in Silverstone stürzte Tarran Mackenzie Anfang April mit seiner Yamaha R1 schwer. Der Mann aus Stirling, nordöstlich von Glasgow, gewann 2021 die stark umkämpfte Meisterschaft und empfahl sich für größere Aufgaben.

Der 26-jährige Schotte verletzte sich bei einem Highspeed-Crash eingangs der Zielgeraden des 2,6 km langen Kurses. Sein gebrochener linker Knöchel wurde bei der Operation am 11. April mit einer Platte und Schrauben fixiert. Der Eingriff verlief nach Plan, «unglücklicherweise wird Tarran beim Saisonstart am kommenden Wochenende in Silverstone fehlen», teilte sein Team McAms Yamaha mit. «Sein Debüt in der Superbike-WM, ursprünglich für Assen vom 22. bis 24. April vorgesehen, verschieben wir auf später in der Saison.»



Es ist davon auszugehen, dass wir Mackenzie zum ersten Mal Mitte Juli in der Superbike-WM sehen – dann ist sein Heimrennen in Donington Park.