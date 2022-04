Bonovo action BMW: Viel Stolz nach Assen-Erfolgen

Alle bei Bonovo action BMW sind zurecht erbaut, dass Loris Baz in Assen das bislang beste Ergebnis für ihr Team in der Superbike-WM gelang. Gegenüber 2021 hat die deutsche Truppe riesige Fortschritte erzielt.

Für Eugene Laverty war das Wochenende in den Niederlanden nach seinem Sturz im ersten freien Training am Freitag quasi gelaufen. Der Nordire versuchte sich zwar am Samstagmorgen im FP3, letztlich war er aber dankbar, dass ihn Teameigentümer Jürgen Röder die Rennen nicht fahren ließ, obwohl ihn die Rennärzte für fit erklärt hatten. Eugene erlitt bei dem heftigen Sturz starke Blutergüsse am rechten Unterarm, als er im Kiesbett von seinem Motorrad getroffen wurde.

Damit war das deutsche Team auf Ein-Fahrer-Stärke geschrumpft. Loris Baz holte als Siebter im Qualifying den besten Startplatz der BMW-Piloten. Als Sechster im ersten Lauf und im Sprintrennen am Sonntagmorgen war er erneut Stärkster der Propeller-Marke und eroberte das beste WM-Ergebnis für die Bonovo-Truppe.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Lecuona, Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Bautista, Rea, Lecuona © Gold & Goose Vierge, Van der Mark, Mahias © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Lecuona vor Locatelli © Gold & Goose Redding und Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Van der Mark, Haslam, Ponsson, Tamburini © Gold & Goose Locatelli und Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt den zweiten Lauf in Assen © Gold & Goose Locatelli, Bautista, Lecuona © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Zweimal Platz 6 mit Loris war super», freute sich Röder. «Wir sind froh, dass es Eugene mit seinem Arm besser geht, das ist ein großer Verdienst von Jan Rösel, dem ich als unserem Physiotherapeuten an dieser Stelle danken möchte. Ohne ihn würde es anders aussehen. Nun braucht Eugene eine oder anderthalb Wochen, dann ist er wieder fit. Ich bin überzeugt, er wird in Estoril voll angreifen. Natürlich war Loris ungehalten über sich selbst, dass er im zweiten Rennen weggerutscht ist. Aber so etwas kann passieren. Insgesamt verlassen wir Assen mit einem guten Gefühl, wir waren am Samstag das beste Privatteam und sind stolz darauf, soweit nach vorne geprescht zu sein. Im letzten Jahr haben wir uns über solche Dinge nie Gedanken gemacht, also sind wir zufrieden. Die ganze Truppe ist motiviert, es geht voran, und es macht Spaß dabei zu sein. Jeder ist für den anderen da, das ist Klasse.»

Teammanager Michael Galinski stößt ins gleiche Horn: «Das Wochenende insgesamt lag weit über unseren Erwartungen. Am Anfang haben wir etwas um Eugene gebangt nach seinem frühen Sturz, der ziemlich übel aussah. Mit viel Glück hat ihn das Motorrad nicht getroffen, dennoch konnte er nicht fahren. Glücklicherweise ist es trotzdem relativ glimpflich ausgegangen, und wir können in Estoril wieder mit ihm rechnen. Loris gewöhnt sich mehr und mehr an das Motorrad und macht gute Fortschritte. Auch wir verstehen das Motorrad immer besser und können ihm helfen, obwohl wir viele Daten aus dem letzten Jahr nicht verwenden können, weil das Bike extrem weiterentwickelt wurde. Daher fangen wir am Freitag immer von Neuem an.»

Mit 28 WM-Punkten liegt Loris Baz auf dem zehnten Gesamtrang und ist damit bester BMW-Pilot. In der Wertung der Privatfahrer ist der Franzose hinter Axel Bassani (Motocorsa Ducati) Zweiter. Das Reglement sieht vor, dass jeder Hersteller nur ein Referenz-Team haben kann. Deshalb werden die Teams Bonovo BMW und GRT Yamaha als Privatteam eingestuft, obwohl sie reinrassiges Werksmaterial haben.

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Andrea Locatelli Yamaha + 8,770 sec 3. Iker Lecuona Honda + 11,580 4. Alex Lowes Kawasaki + 13,329 5. Scott Redding BMW + 14,672 6. Axel Bassani Ducati + 17,490 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,374 8. Michael van der Mark BMW + 28,511 9. Xavi Vierge Honda + 29,067 10. Lucas Mahias Kawasaki + 29,434 11. Roberto Tamburini Yamaha + 36,810 12. Christophe Ponsson Yamaha + 36,814 13. Leon Haslam Kawasaki + 37,000 14. Luca Bernardi Ducati + 38,862 15. Leandro Mercado Honda + 41,674

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,267 sec 3. Alvaro Bautista Ducati + 0,300 4. Andrea Locatelli Yamaha + 6,959 5. Iker Lecuona Honda + 11,997 6. Loris Baz BMW + 12,953 7. Garrett Gerloff Yamaha + 13,410 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,512 9. Axel Bassani Ducati + 13,567 10. Philipp Öttl Ducati + 13,871

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699