Dirk Geiger ist operiert: Drei Wochen Zeit für Reha

Bei seinem Sturz im zweiten WM-Lauf der Klasse Supersport 300 in Assen hat sich Dirk Geiger aus dem Team Füsport RT Motorports by SKM Kawasaki das rechte Schlüsselbein gebrochen.

Beide Rennen auf dem TT-Circuit in Assen endeten für Dirk Geiger im Kiesbett, der schnelle Mannheimer lag jeweils auf dem dritten Platz! Beim zweiten Sturz hatte er besonderes Pech: «Ich habe neben mir das Bike gesehen und befürchtet, dass es in meine Richtung kommt. Ich wollte weg davon, beim Purzelbaum habe ich den Bruch des Schlüsselbeins gehört.»

Am Dienstag wurde der 19-Jährige in der Orthopädischen Klinik Markgröningen von Dr. Schnell operiert. «Ich fühle mich gut und kann schon wieder rumlaufen», erzählte Dirk SPEEDWEEK.com. «Jetzt tun wir alles für die Regeneration, damit ich so schnell wie möglich wieder fit werde. Bis Estoril will ich wieder bei 100 Prozent sein.»



Die Rennen in Portugal nahe Lissabon sind am Wochenende 20. bis 22. Mai. Geiger braucht dringend Punkte, denn nach seinen Missgeschicken in den ersten beiden Events hat er trotz gutem Speed nur magere drei Zähler und ist WM-21.