Schock: Estoril für Philipp Öttl nach Sturz beendet

Schlechte Nachrichten erreichen uns aus Estoril. Der im zweiten Training der Superbike-WM 2022 in Estoril gestürzte Philipp Öttl muss auf das restliche Rennwochenende verzichten.

Der Sturz von Philipp Öttl passierte in der Schlussphase des zweiten Trainings. Auf dem Weg zu einer persönlich schnellsten Runde, die ihn in die Top-10 befördert hätte, wurde die letzte Kurve dem Superbike-Rookie zum Verhängnis.

Besagte Kurve 13 ist eine sehr lange und sehr schnelle Rechtskurve, die in die fast einen Kilometer lange Hauptgerade mündet. Öttl stürzte bei hoher Geschwindigkeit und überschlug sich im Kiesbett mehrfach, dabei brach das rechte Schlüsselbein.

Der Go Eleven Ducati-Pilot wird nun nach Deutschland zurückkehren, um sich schnellstmöglich operieren zu lassen. Das nächste Superbike-Meeting ist in drei Wochen am 11./12. Juni.