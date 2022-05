Estoril, FP3: Toprak Razgatlioglu in eigener Welt

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) sorgte in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag für die Bestzeit und war auch im FP3 am Samstagmorgen der mit Abstand Schnellste.

In 1:36,290 min fuhr Toprak Razgatlioglu am Freitag die überragende Bestzeit, und das auf sehr hohem Niveau. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Estoril fuhr der Türke selbst 2020 in 1:36,594 min, den Pole-Rekord hält Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:35,876 min.

Im FP3 am Samstagmorgen fuhr Rea nach wenigen Runden 1:36,760 min und war damit fast eine Sekunde schneller als der zweitplatzierte Michael Rinaldi (Ducati). Als sich der Nordire kurz vor Halbzeit der 30-minütigen Session auf 1:35,571 min steigerte, lag er eine gute halbe Sekunde vor Alvaro Bautista (Ducati).

Zwölf Minuten vor Schluss übernahm Razgatlioglu mit 1:36,494 min die Führung und steigerte sich in den folgenden Runden erst auf 1:36,465 und dann 1:36,233 min – die bis dahin schnellste Runde des Wochenendes.



Der Türke beendete das Training mit 0,338 sec Vorsprung auf Rea, der drittplatzierte Bautista liegt bereits 0,782 sec zurück. Nur 10 der 23 Fahrer konnten ihre Zeit gegenüber Freitag verbessern.

Für das beste BMW-Ergebnis sorgte Scott Redding als Siebter, der damit direkt vor dem schnellsten Honda-Fahrer Iker Lecuona landete.



Garrett Gerloff (GRT Yamaha), am Freitag starker Dritter, stürzte in der Schlussphase von FP3 per Highsider und musste zur Untersuchung ins Medical Center.



Marvin Fritz, der als Ersatz für den verletzten Roberto Tamburini bei Motoxracing Yamaha fährt, wurde 16. (+1,934 sec).

Michael van der Mark (BMW) verpasst das Wochenende nach seinem Oberschenkelhalsbruch im FP1 ebenso wie Philipp Öttl (Go Eleven Ducati), der sich im FP2 das rechte Schlüsselbein brach. BMW verzichtet auf einen Ersatz, Go Eleven lässt den Spanier Xavi Fores fahren, der FP3 als respektabler 15. beendete.

Ergebnisse Superbike-WM Estoril FP3:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:36,233 min

2. Jonathan Rea, Kawasaki, +0,338 sec

3. Alvaro Bautista, Ducati, +0,782

4. Michael Rinaldi, Ducati, +0,966

5. Andrea Locatelli, Yamaha, +0,969

6. Alex Lowes, Kawasaki, +1,152

7. Scott Redding, BMW, +1,173

8. Iker Lecuona, Honda, +1,213

9. Axel Bassani, Ducati, +1,273

10. Xavier Vierge, Honda, +1,403

11. Loris Baz, BMW, +1,550

12. Garrett Gerloff, Yamaha, +1,697

13. Kohta Nozane, Yamaha, +1,836

14. Lucas Mahias, Kawasaki, +1,836

15. Xavi Fores, Ducati, +1,926

16. Marvin Fritz, Yamaha, +1,934

17. Luca Bernardi, Ducati, +2,313

18. Eugene Laverty, BMW, +2,339

19. Isaac Vinales, Kawasaki, +2,547

20. Chris Ponsson, Yamaha, +2,798

21. Hafizh Syahrin, Honda, +2,836

22. Tati Mercado, Honda, +3,678

23. Oliver König, Kawasaki, +3,837