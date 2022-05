Toprak Razgatlioglu (Yamaha) glaubte, er würde stehen

Weltmeister Toprak Razgatlioglu ist in der Superbike-WM 2022 noch ohne Sieg, im ersten Lauf in Estoril verpasste der Yamaha-Pilot den ersten Triumph nur um einen Wimpernschlag fehlte.

Nach starken Rundenzeiten in den Trainings war Toprak Razgatlioglu im ersten Lauf der Superbike-WM 2022 in Estoril ganz klar auf Sieg getrimmt. Das Layout der portugiesischen Piste kommt dem extremen Fahrstil des Yamaha-Piloten entgegen, in bisher jedem Rennen stand er auf dem Podium, davon zweimal als Sieger.

Im Rennen leistete aber zunächst Pole-Setter Jonathan Rea erbitterten Widerstand. Wir sehen wieder einen Kampf auf Messers Schneide, mehrmals kamen sich der Kawasaki-Pilot und der aktuelle Weltmeister beängstigend nahe. In einer Kurve berührte Rea sogar das Hinterrad der Yamaha. Ein Verbremser des Nordiren in Runde 14 entschied das Duell zugunsten von Razgatlioglu.

Dafür rückte von hinten mit Álvaro Bautista der nächste harte Brocken an. Dem Ducati-Piloten war klar, dass er den Türken nur auf eine Art und Weise sicher besiegen konnte: Mit der Power seiner V4R. Beim Herausbeschleunigen aus der letzten Kurve zog Bautista am sich ärgernden Razgatlioglu vorbei. Nur 0,126 sec fehlten dem Yamaha-Piloten zum ersten Saisonsieg,

«Ich bin trotzdem zufrieden, denn ich konnte im Rennen wieder so fahren, wie 2021. Ich war stark auf der Bremse, konnte gute Überholmanöver setzen und insgesamt war mein Fahren gut. Nur nach der letzten Kurve konnte mich Álvaro auf der Geraden überholen, als würde ich nur auf einer 600er sitzen», sagte Razgatlioglu entspannt in kleiner Journalistenrunde. «Mein Hinterreifen war schon recht verschlissen und mein Exit aus der Kurve war nicht der beste. Dazu ist die Ducati verdammt schnell. Ich denke, selbst wenn mein Reifen nicht am Ende gewesen wäre, hätte ich keine Chance gehabt – aber ich habe alles versucht!»

Durch Platz 2 vergrößerte sich der Rückstand von Razgatlioglu auf WM-Leader Bautista um weitere fünf Punkte auf nunmehr 50. Auf den Gesamtzweiten Rea, der im ersten Lauf Dritter wurde, fehlen 23 Punkte.

Ergebnis Superbike-WM: Estoril, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,126 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 4,835 4. Andrea Locatelli Yamaha + 17,079 5. Xavi Vierge Honda + 19,107 6. Iker Lecuona Honda + 19,215 7. Alex Lowes Kawasaki + 21,956 8. Scott Redding BMW + 23,090 9. Michael Rinaldi Ducati + 24,104 10. Loris Baz BMW + 25,212 11. Xavi Fores Ducati + 27,516 12. Axel Bassani Ducati + 30,686 13. Luca Bernardi Ducati + 39,599 14. Kohta Nozane Yamaha + 39,643 15. Eugene Laverty BMW + 41,735 16. Marvin Fritz Yamaha + 41,854 17. Lucas Mahias Kawasaki + 42,790 18. Christophe Ponsson Yamaha + 50,082 19. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 20. Oliver König Kawasaki > 1 min 21. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min out Leandro Mercado Honda