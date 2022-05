Xavi Vierge (5.) bestätigt Aufwärtstrend von Honda

Die Ergebnisse von Honda in der Superbike-WM 2022 stabilisieren sich zunehmend in den Top-5. Beim Meeting in Estoril brausten Xavi Vierge und Iker Lecuona nach 21 Runden innerhalb von 0,1 sec ins Ziel.

Die Zeiten, dass man sich über die Ergebnisse von Honda in der Superbike-WM amüsierte, sind seit diesem Jahr vorbei. Mit den beiden Rookies Iker Lecuona und Xavi Vierge ist man klar vor BMW und von Ducati, Kawasaki und Yamaha ist nur die erste Garde außer Reichweite – damit sind Álvaro Bautista, Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu gemeint. Mit den jeweiligen Teamkollegen sind die Honda-Asse auf Augenhöhe.



Im ersten Superbike-Lauf in Estoril kam Andrea Locatelli (Yamaha) als ‹best of the rest› mit 17 sec Rückstand als Vierter ins Ziel. Zwei Sekunden dahinter folgten bereits die Honda-Piloten, und damit vor den Werkspiloten Alex Lowes (7./Kawasaki), Scott Redding (8./BMW) und Michael Rinaldi (9./Ducati).

Xavi Vierge brachte die beste CBR1000RR-R im ersten Rennen

von Startplatz 11 auf Platz 5 ins Ziel. Der 24-Jährige trickste in der letzten Runde seinen Teamkollegen aus, der Sechster wurde. Es ist das erste Rennwochenende von Vierge, bei dem er keine Einschränkung von seiner Rippenverletzung (Sturz beim Wintertest in Barcelona).



«Über diesen fünften Platz freue ich mich besonders, weil Estoril eine neue Rennstrecke für mich ist und ich keine Probleme mehr habe», freute sich der Spanier im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir konnten in den Trainings unseren Plan durchziehen und fuhren von Beginn an ansprechende Zeiten. Auf eine schnelle Runde haben wir immer noch Schwierigkeiten, weil ich extra Grip des weichen Reifens nicht so gut nutzen kann. Im Rennen hatte ich einen guten Start und konnte nach und nach Postionen gewinnen. Am Ende konnte ich noch meinen Teamkollegen überholen und Fünfter werden. Ich bin überglücklich!»

Vierge wechselte aus der Moto2 und muss sich noch mehr als sein Teamkollege an die Superbike-WM gewöhnen.



«Es ist unser erstes Jahr in der Superbike-WM, alles ist neu. Das ist nicht einfach und wir mussten erkennen, dass die Top-3 der Meisterschaft uns einiges voraus haben», betonte Vierge. «Wir können aber immer häufiger um einen Platz in den Top-5 kämpfen, was ab jetzt unser Ziel ist. Danach wird es darum gehen, den Rückstand zur Spitze zu minimieren. Wegen meiner Verletzung ist Estoril im Grunde mein eigentlicher Saisonbeginn. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg.»

Ergebnis Superbike-WM: Estoril, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,126 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 4,835 4. Andrea Locatelli Yamaha + 17,079 5. Xavi Vierge Honda + 19,107 6. Iker Lecuona Honda + 19,215 7. Alex Lowes Kawasaki + 21,956 8. Scott Redding BMW + 23,090 9. Michael Rinaldi Ducati + 24,104 10. Loris Baz BMW + 25,212 11. Xavi Fores Ducati + 27,516 12. Axel Bassani Ducati + 30,686 13. Luca Bernardi Ducati + 39,599 14. Kohta Nozane Yamaha + 39,643 15. Eugene Laverty BMW + 41,735 16. Marvin Fritz Yamaha + 41,854 17. Lucas Mahias Kawasaki + 42,790 18. Christophe Ponsson Yamaha + 50,082 19. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 20. Oliver König Kawasaki > 1 min 21. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min out Leandro Mercado Honda