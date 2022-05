Nasse Strecke in Estoril: Karten werden neu gemischt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag regnete es in Estoril, nahe der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Das Warm-up der Superbike-WM-Piloten am Sonntagmorgen fand auf nasser Strecke statt.

Am Mittwoch war es in Estoril über 30 Grad Celsius heiß, auch am Donnerstag und Freitag war es noch sehr war. Dann schlug das Wetter um und es wurde zunehmend kühler. Das erste Superbike-Rennen am Samstagnachmittag um 14 Uhr, Portugal ist gegenüber MEZ eine Stunde zurück, fand bei nur 19 Grad Lufttemperatur aber schönem Wetter statt.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag regnete es leicht, aktuell ist die Rennstrecke nass und es hat 16 Grad. Laut Vorhersage soll das Wetter im Laufe des Tages besser werden, sodass sogar Hoffnung auf Trockenrennen besteht.

Die Superbike-Piloten hatten ab 9 Uhr Ortszeit ein 15-minütiges Warm-up, Jonathan Rea fuhr mit Regenreifen in 1:48,832 min Bestzeit und war 0,708 sec schneller als der Zweite Alvaro Bautista (Ducati). Loris Baz aus dem deutschen BMW-Team Bonovo action brillierte als Dritter, Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wurde Fünfter. Marvin Fritz, nach der Verletzung von Philipp Öttl der einzige Deutsche im Feld, landete auf Position 17.



Die Warm-up-Pace war von den Zeiten im Trockenen weit entfernt: Der Pole-Rekord im Autodromo do Estoril steht bei 1:35,346 min, aufgestellt von Rea (Kawasaki) am 21. Mai 2022. Die schnellste Rennrunde fuhr der Nordire am selben Tag in 1:36,204 min.