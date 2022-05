ServusTV serviert das Superpole-Race zum Mittagessen

Mit dem spannenden Superpole-Race und dem zweiten Hauptrennen endet am Sonntag das Meeting der Superbike-WM 2022 in Estoril. Wann und wo man sie sehen kann.

ServusTV und Eurosport sind die TV-Heimat der Superbike-WM im deutschen Sprachraum. Am letzten Renntag aus Estoril können sich Fans auf den Privatsender aus Österreich konzentrieren, denn auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport erfolgt am Sonntag keine Live-Übertragung – Wiederholung sind im Spätprogramm vorgesehen.



Aus Estoril bringt ServusTV eine so zeitnahe Wiederholung des Superpole-Race, dass es fast als live durchgeht. Statt zur Mittagszeit um 12 Uhr erfolgt eine vollständige Wiederholung im TV ab 12:30 Uhr. Der zweite Lauf wird dann wie gewohnt zuverlässig live und in HD übertragen.



Beim kostenlosen digitalen Angebot von ServusTV ist der komplette Sonntag live zu sehen.

Bleibt als Alternative noch der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM. Die gesamte Saison kostet 69,90 Euro, bei späterem Einstieg wird der Preis reduziert. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, inklusive der freien Trainings aller Klassen. Inbegriffen sind auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.