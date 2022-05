Weitere SBK-Starts? Marvin Fritz wartet auf Infos

In Estoril durfte Marvin Fritz im Team Motoxracing Yamaha für den verletzten Roberto Tamburini einspringen und zum dritten Mal in der Superbike-WM fahren. Ist er auch in Misano dabei?

Bei seinem ersten Wildcard-Einsatz in der Superbike-WM 2021 in Most konnte Marvin Fritz mit Platz 10 im ersten Rennen glänzen. In Jerez 2021 scheiterte er mit 16. Plätzen in den Hauptrennen ebenso knapp an den Punkterängen wie bei seinem dritten Auftritt in Estoril, wo er als Ersatz für den verletzten Roberto Tamburini in den zwei Hauptrennen für das Team Motoxracing Yamaha 16. und 17. wurde.

Am kommenden Wochenende startet der Badener für das Yamaha Austria Racing Team bei der Endurance-WM in Spa, nach dem Saisonauftakt in Le Mans liegt die Truppe von Mandy Kainz hinter dem Suzuki-Werksteam auf dem zweiten Gesamtrang.

Am Wochenende 10.–12. Juni findet der vierte Event der Superbike-WM in Misano statt. Ob Tamburini, der sich beim Training mehrfach den rechten Knöchel gebrochen hat und operiert werden musste, dann wieder fahren kann, ist offen. «Noch habe ich vom Team nichts gehört», sagte Fritz, der als Ersatzfahrer bereitstehen würde. «Für meinen ersten Auftritt mit diesem Bike, dem Team und nach einem halben Jahr erstmals wieder mit Pirelli-Reifen, war Estoril nicht so schlecht. Ich konnte mit den gleichen Leuten kämpfen, mit denen Tamburini normal kämpft.»

Fest steht inzwischen, dass aus dem SBK-Wildcard-Einsatz mit YART in Most Ende Juli nichts wird. Denn das prestigeträchtige Suzuka Eight Hours ist auf den 7. August terminiert und die Tests in Japan beginnen bereits am Montag vor dem Rennen. Zeitlich ist es für Fritz unmöglich, rechtzeitig zum Test in Suzuka zu sein, wenn er die Rennen in Böhmen fährt. «Einen Gaststart mit YART mache ich auf jeden Fall», hielt der 29-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Dann eben später, vielleicht in Barcelona und/oder Portimao, dann ist die Langstrecken-WM vorbei.»