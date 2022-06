Misano, FP3: Philipp Öttl (Ducati) brilliert als 3!

Alvaro Bautista (Aruba Ducati) beendete das dritte freie Training der Superbike-WM auf dem Misano World Circuit als Schnellster, Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) überraschte mit dem sehr starken dritten Platz.

Nach dem verregneten Donnerstag und dem zunehmend besseren Wetter am Freitag, strahlt am Samstag über dem Misano World Circuit die Sonne. Als die Superbike-Piloten um 9 Uhr zum dritten freien Training ausrückten, hatte es bereits 25 Grad Celsius.



Die kombinierte Zeitenliste aus FP1 und FP2 wurde am Freitag von Ducati-Star Alvaro Bautista angeführt, der Spanier war mit 1:34,008 min fast drei Zehntelsekunden besser als die schnellste Rennrunde (Michael Rinaldi, Ducati, 2021 in 1:34,356 min). Zum Pole-Rekord (Jonathan Rea, Kawasaki, 2021 in 1:33,416 min) fehlten ihm nur knapp 6/10 sec – auf Rennreifen!



Im 30-minütigen FP3 waren einige Piloten bereits in ihrer zweiten fliegenden Runde schneller als am Freitag, kurz vor Halbzeit kratzte Bautista mit 1:34,115 min an seiner bisherigen Bestzeit. Nach 16 Minuten gelang dem Spanier mit 1:33,790 die bislang schnellste Runde des Wochenendes und steigerte sich sogar noch auf 1:33,721 min. Da der WM-Leader mit Rennreifen schon fast auf dem Niveau des Pole-Rekords fährt, können wir in der Superpole ab 11.10 Uhr eine neue Bestmarke erwarten.



Der zweitplatzierte Honda-Pilot Iker Lecuona kam bis auf 0,074 sec an Bautista heran, im ersten Sektor ist er sogar deutlich schneller.



Auf Platz 3 landete Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati, der bereits am Freitag starker Fünfter war. Der Bayer fuhr 0,006 sec schneller als Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) auf Position 4 und verlor nur 0,250 sec auf die Bestzeit.



Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki) konnte sich als einer von sieben der 25 Fahrer gegenüber Freitag nicht steigern und wurde Sechster.



Scott Redding brachte die beste BMW auf Platz 10 und verliert gute 7/10 sec auf die Spitze.

Ergebnisse Superbike-WM Misano FP3:

1. Alvaro Bautista, Ducati, 1:33,721 min

2. Iker Lecuona, Honda, +0,074 sec

3. Philipp Öttl, Ducati, +0,250

4. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, +0,256

5. Axel Bassani, Ducati, +0,416

6. Jonathan Rea, Kawasaki, +0,549

7. Andrea Locatelli, Yamaha, +0,657

8. Xavier Vierge, Honda, +0,698

9. Garrett Gerloff, Yamaha, +0,726

10. Scott Redding, BMW, +0,728

11. Loris Baz, BMW, +0,750

12. Michael Rinaldi, Ducati, +0,887

13. Alex Lowes, Kawasaki, +1,062

14. Gabriele Ruiu, BMW, +1,589

15. Roberto Tamburini, Yamaha, +1,673

16. Kohta Nozane, Yamaha, +1,687

17. Hafizh Syahrin, Honda, +1,761

18. Eugene Laverty, BMW, +1,885

19. Tito Rabat, Kawasaki, +1,909

20. Chris Ponsson, Yamaha, +1,931

21. Tati Mercado, Honda, +2,056

22. Luca Bernardi, Ducati, +2,391

23. Oliver König, Kawasaki, +2,546

24. Ilya Mikhalchik, BMW, +3,049

25. Alessandro Delbianco, Kawasaki, +3,226