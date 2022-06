Scott Redding ahnte es – Hitze kein Freund von BMW

Das Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano ist für BMW eine Herausforderung. Als Zehnter im ersten Lauf betrieb Scott Redding Schadensbegrenzung. Er ahnte, dass es bei höheren Temperaturen schwierig sein würde.

Die Superbike-WM 2022 ist an diesem Wochenende in Misano mit den bisher höchsten Temperaturen in konfrontiert. In Aragón und Assen war es eher kühl, selbst Mitte Mai in Estoril heizte sich der Asphalt nur auf 30 Grad auf – im ersten Lauf am Samstagnachmittag auf dem Misano World Circuit waren es 45 Grad Celsius.

Auf diesen Umstand machte auch Scott Redding im Vorfeld aufmerksam. Der Engländer rätselte, wie die M1000RR bei höheren Temperaturen funktioniert, vorrangig hinsichtlich der Reifen.

Als Neunter am Freitag und in der Superpole sowie als Zehnter im ersten Lauf war Redding der beste BMW-Pilot. «Wie ich schon vorher gesagt habe: Wenn wir jetzt in diese Bedingungen kommen, müssen wir erneut lernen, wie wir das Bike gut aufstellen können», wiederholte der 29-Jährige seine Ermahnung.

«Es war ein recht langes Rennen», berichtet der BMW-Pilot weiter. «Ich hatte wieder Probleme, am Start wegzukommen. Die Kupplung war etwas unbeständig, und das hat mich den ersten Teil des Rennens gekostet – wir sagen immer, dass der erste Teil wichtig ist. Dann habe ich einfach versucht, in meinen Rhythmus zu finden, zu verstehen und zu pushen. Ich habe mit ein paar Jungs gekämpft, aber bei den Temperaturen gingen die Duelle auf den Vorderreifen, und das hat es schwieriger gemacht, das Bike zu kontrollieren.»

Redding hatte einen verhaltenen Start und fuhr im ersten Rennen lange Zeit mit Honda-Pilot Iker Lecuona. Pendelte der Abstand bis Rennmitte um 1,5 sec, verlor Redding in der zweiten Rennhälfte fünf Sekunden auf den Spanier. Auf Sieger Álvaro Bautista (Ducati) büßte Redding sogar 26 sec ein.

«Am Ende konnte ich nicht mehr an Lecuona vor mir dran bleiben. Ich musste einfach meinen Rhythmus fahren», erklärte Redding. «Danach habe ich ein paar andere Mappings ausprobiert, um es im späteren Rennverlauf zu verbessern. Es war ein hartes Rennen. Wir werden sehen, wie es morgen läuft.»

Ergebnis Superbike-WM: Misano, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,128 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 8,289 4. Axel Bassani Ducati + 10,415 5. Alex Lowes Kawasaki + 11,888 6. Andrea Locatelli Yamaha + 13,320 7. Xavi Vierge Honda + 14,396 8. Garrett Gerloff Yamaha + 14,775 9. Iker Lecuona Honda + 19,968 10. Scott Redding BMW + 26,408 11. Roberto Tamburini Yamaha + 37,655 12. Kohta Nozane Yamaha + 40,510 13. Eugene Laverty BMW + 41,695 14. Luca Bernardi Ducati + 44,271 15. Loris Baz BMW + 45,068 16. Tito Rabat Kawasaki + 45,969 17. Hafizh Syahrin Honda + 47,420 18. Ilya Mikhalchik BMW > 1 min 19. Leandro Mercado Honda > 1 min 20. Oliver König Kawasaki > 1 min out Toprak Razgatlioglu Yamaha out Gabriele Ruiu BMW out Philipp Öttl Ducati out Christophe Ponsson Yamaha out Alessandro Delbianco Kawasaki