GP-Star Andrea Dovizioso über Bautista, Rea, Toprak

Die Superbike-WM wird im Paddock der MotoGP immer salonfähiger. Das Meeting in Misano verfolgte Andrea Dovizioso vor Ort und gab seine Meinung über Álvaro Bautista, Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu ab.

Beim Superbike-Meeting in Misano sah man Valentino Rossi, Max Biaggi und Andrea Dovizioso als Zaungäste. Die Zeiten, als GP-Piloten einen Bogen um die seriennahe Weltmeisterschaft gemacht haben, ist längst vorbei. Zu verdanken ist das Jonathan Rea (Kawasaki), der die Superbike-WM seit 2015 auf ein höheres Niveau hob, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit seinem spektakulären Fahrstil und nicht zuletzt Álvaro Bautista (Ducati), der sich in beiden Fahrerlagern einen Namen gemacht hat.

Das Rennwochenende in Misano stand bei WithU Yamaha RNF MotoGP-Pilot Andrea Dovizioso ganz oben im Kalender.



«Ich wohne in der Nähe von Misano und kam mit Freunden auf unseren Motorrädern hierher», verriet Dovizioso bei WorldSBK. «Ich liebe jede Art von Motorradrennen. Hier drücke ich Yamaha die Daumen, aber auch meinem Kumpel Michael Rinaldi.»

Und was hält Dovizioso von den drei derzeit besten Superbike-Piloten?



«Álvaro ist unglaublich stark, ich kenne ihn gut», weiß der Italiener als langjähriger Weggefährte. «Er ist nicht nur schnell, sondern behält den Überblick und teilt sich die Rennen gut ein. Weil er so wenig wiegt, beschleunigt sein Bike enorm. Den Hinterreifen strapaziert er relativ gering, weshalb er am Ende eines Rennens immer noch sehr stark ist. Für die anderen Piloten ist er eine Herausforderung.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Lecuona, Bassani, Gerloff © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Rea, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista, Locatelli, Lowes, Rinaldi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Baz, Redding Laverty © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Rinaldi, Locatelli, Vierge, Lowes © Gold & Goose Lecuona, Bassani, Lowes © Gold & Goose Lowes, Bassani, Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Lecuona und Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi Zurück Weiter

«Toprak ist schon etwas verrückt. Von außen betrachtet ist es schwer zu verstehen, wie er das macht. Sein Fahrstil ist einzigartig und sehr anders», grübelt der 36-Jährige. «Er bremst so spät, viel später als Rea, der selbst auch hervorragend auf der Bremse ist. Ihn zu beobachten macht einfach Spaß, weil er es immer wieder versucht und nicht aufgibt. In der letzten Kurve ist er immer sehr aggressiv.»



«Johnny wiederum ist einfach supergut. Sein Einsatz ist beeindruckend. Er gibt immer alles», lobt Dovizioso. «Er hat momentan nicht den Speed von Álvaro, aber er hat die Meisterschaft im Visier und diese Mentalität wird ihm helfen. Ich freue mich schon auf das Saisonfinale.»

Die Zeit von Dovizioso in der MotoGP neigt sich dem Ende entgegen. Wäre ein Wechsel in die Superbike-WM eine Option?



«Ich glaube eher nicht. Ich fahre schon 20 Jahre auf WM-Niveau und es geht dabei nicht um Superbike-WM oder MotoGP. Es geht nur um den Zeitpunkt, wann man sich für ein neues Projekt entscheidet», meinte der 125er-Weltmeister von 2004. «Wahrscheinlich werde ich mein Leben genießen, Motocross fahren und andere Dinge, die ich im Hinterkopf habe.»