Iker Lecuona vom Honda-Speed in Misano überrascht

Weniger als die Performance von Iker Lecuona überrascht die der Honda CBR1000RR-R in der Superbike-WM 2022. In Misano holte der Spanier, nach einem unglücklichen ersten Rennen, zwei Top-5-Ergebnisse am Sonntag.

Mit 22 Jahren ist Iker Lecuona einer der jüngsten Piloten im Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2022. Aber der Spanier brachte zwei Jahre Erfahrung mit leistungsstarken MotoGP-Bikes mit und gilt als großes Talent.



Mit Lecuona und seinem Teamkollegen Xavi Vierge steht Honda in diesem Jahr bedeutend besser da, als in den zwei Jahren zuvor mit Álvaro Bautista und Leon Haslam. Nach vier Saisonmeetings muss man der von Leon Camier geführten Truppe Top-5-Potenzial bescheinigen.

In Misano holte im ersten Lauf Vierge als Siebter das beste Ergebnis, nachdem Lecuona in der Superpole und im Rennen Pech hatte.



«Der Samstag war schwieriger, als er hätte sein müssen. Ich war zuversichtlich, dass ich mir einen Platz in den ersten beiden Reihen sichern könnte. Aber in der Superpole bin ich in Kurve 4 gestürzt. Glücklicherweise konnte ich das Motorrad aufheben und in die Garage zurückkehren», berichtete der Honda-Pilot. «Das Team hat einen großartigen Job gemacht und nur das Nötigste repariert, damit ich wieder auf die Strecke gehen konnte, und wir schafften es, Platz 8 zu erobern, was nach einem Sturz nicht schlecht ist. Ich war aber etwas frustriert hat, weil es nicht die gute Arbeit widerspiegelt, die wir bis dahin geleistet hatten.»

Im Rennen am Samstagnachmittag kam Lecuona nur als Achter aus der ersten Runde und erreichte das Ziel als Neunter.



«In der ersten Kurve, mein Teamkollege war links neben mir, kam ein anderer Fahrer auf der Innenseite auf den Kerb, weshalb ich mein Bike wieder aufrichten musste. Es war eine kritische Situation auf der Bremse, weil Xavi auf der anderen Seite war. Ich habe ihn getroffen, aber zum Glück sind wir nicht gestürzt, was das Wichtigste ist, aber ich habe dadurch viele Positionen verloren», erzählte Lecuona. «Danach hatte ich den Kontakt zur vorderen Gruppe verloren. Zumindest im zweiten Teil des Rennens konnte ich eine ausgezeichnete Pace halten.»

Am Rennsonntag sprangen für den Superbike-Rookie zwei feine fünfte Plätze heraus.



«Im Superpole-Race kämpfte ich intensiv mit Rinaldi und Locatelli. Dadurch habe ich etwas Zeit verloren, aber meine Pace war stark, und ich wusste, dass ich im zweiten Rennen wieder um die ersten fünf Plätze kämpfen konnte. Der Start aus der zweiten Reihe war hilfreich. In der Anfangsphase hatte ich mit dem Hinterreifen zu kämpfen, fühlte mich aber von Runde zu Runde wohler und fuhr in der zweiten Rennhälfte ziemlich gute Zeiten», analysierte Lecuona. «Insgesamt bin ich mit unserem Wochenende sehr zufrieden. Ich glaube, sowohl Xavi als auch ich haben nicht mit dieser Performance gerechnet, aber wir waren beide sehr schnell, haben zusammengearbeitet und waren in allen drei Rennen sehr nah an der Spitze. Wir sind nur neun Punkte vom vierten Platz in der Meisterschaft entfernt und in jedem Rennen unter den ersten Zehn zu sein, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»