Corona ist überwunden: Zuschauer strömten nach Misano 14.06.2022 - 10:04 Von Kay Hettich

© WorldSBK Fahrerlager und Tribünen waren voll © WorldSBK Die Paddock-Show in Misano war ein Zuschauermagnet

Die Coronakrise mag noch nicht vorbei sein, doch am Interesse der Fans an der Superbike-WM änderte die Pandemie nichts. Beim Meeting in Misano am vergangenen Wochenende freute man sich über volle Tribünen.