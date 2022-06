Schlimmer als gedacht: Vierges Hand zigmal gebrochen

Im zweiten Rennen der Superbike-WM 2022 in Misano stürzte Xavi Vierge auf Platz 5 liegend bei 250 km/h. Der Honda-Pilot erlitt Knochenbrüche und muss operiert werden.

Es waren bange Momente, als man Xavi Vierge in Runde 12 des zweiten Superbike-Laufs in Misano im Kiesbett liegen sah. Streckenposten eilten dem Honda-Piloten zu Hilfe, der offenbar mit hoher Geschwindigkeit neben die Strecke geriet und benommen wirkte.

Später stellte sich heraus: Es gab einen Kontakt im Positionskampf mit Ducati-Privatier Axel Bassani. Beim Sturz verletzte sich Vierge an der rechten Hand.

Der 24-Jährige besuchte am Montagvormittag in Barcelona den bekannten Chirurgen Dr. Mir für weitere Untersuchungen. Dabei wurden insgesamt sechs Frakturen bestätigt, von denen zwei in einer Operation fixiert werden müssen. Es handelt sich dabei um den dritten Mittelhandknochen und das Hakenbein.

Weil eine Gehirnerschütterung nicht geschlossen werden kann, erfolgt der Eingriff erst am Donnerstag.

Vierge hatte sich beim Barcelona-Test unmittelbar vor dem Saisonauftakt eine Rippe gebrochen und war erst in Estoril schmerzfrei.