Blamage in Misano: Nur Defekte bei Pedercini Kawasaki

Alessandro Delbianco kam in Misano nicht viel zum Fahren

Das Heimrennen von Pedercini Kawasaki bei der Superbike-WM 2022 in Misano war ein Reinfall. Haslam-Vertreter Alessandro Delbianco war am peinlichen Auftritt schuldlos.

Im Nachhinein wird Leon Haslam froh gewesen sein, dass er von Kawasaki zum Suzuka-Test nach Japan beordert wurde und er nicht beim Superbike-Meeting in Misano für das Pedercini-Team antrat. Denn was sein Stellvertreter Alessandro Delbianco am vergangenen Wochenende erlebte, erfordert eine große Portion Gelassenheit.

Delbianco ist kein Unbekannter im Paddock der Superbike-WM. 2018 beendete er die Superstock-1000-EM mit Althea Racing BMW als Gesamtsiebter. Sein WM-Debüt gab der 24-Jährige mit Althea MIE Honda, die nicht konkurrenzfähig war, und kehrte anschließend in die italienische Meisterschaft zurück. In diesem Jahr ist er mit einer Aprilia RSV4 regelmäßiger Top-3-Pilot.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Lecuona, Bassani, Gerloff © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Rea, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista, Locatelli, Lowes, Rinaldi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Baz, Redding Laverty © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Rinaldi, Locatelli, Vierge, Lowes © Gold & Goose Lecuona, Bassani, Lowes © Gold & Goose Lowes, Bassani, Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Lecuona und Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi Zurück Weiter

Zurück zu Misano: Bis zum ersten Rennen am Samstagnachmittag verlief das Meeting reibungslos, die ZX-10RR funktionierte in den freien Trainings und in der Superpole normal.

Der Spuk begann im ersten Rennen, bzw. noch davor. Delbianco steuerte nach der Aufwärmrunde die Boxengasse an und kehrte nicht mehr auf die Rennstrecke zurück. Das Schauspiel wiederholte sich im Superpole-Race. Seine einzigen Rennrunden fuhr der Italiener im zweiten Lauf, bis er nach sieben Runden erneut die Boxengasse ansteuern musste.

«Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich in Misano wieder im Fahrerlager der Superbike-WM war, mit den Ergebnissen kann ich nicht zufrieden sein», kommentierte der bedauernswerte Delbianco. «Ich hatte auf ganz andere Rennen gehofft, aber leider hatten wir nach dem Freitag für den Rest des Wochenendes technische Probleme. Ich möchte mich trotzdem beim Team Pedercini für die Chance bedanken, die sie mir gegeben haben.»

Gegenüber unseren Kollegen von Corsedimoto legte Delbianco nach. «Ein solches Wochenende ist schwer zu verdauen, weil ich den Gaststart in Misano unbedingt machen wollte. Ich beschwere mich nicht über das Team, leider können solche Dinge passieren. Mich trifft keine Schuld. Ich bin nicht gestürzt, habe nichts kaputt und keine Fehler gemacht. Ich bin mit mir im Reinen, es tut mir nur leid, wie es gelaufen ist.»

Nach der nun vierwöchigen Pause der Superbike-WM 2022 wird das fünfte Saisonmeeting in Donington Park auf dem Programm. Dann wird Leon Haslam für das italienische Team antreten.