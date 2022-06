Yamaha-Teamchef: «Toprak kämpfte wie ein Löwe»

Beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano beendete Toprak Razgatlioglu den Fluch und fuhr seinen ersten Saisonsieg ein. Der Weltmeister bewies überdeutlich, wie wichtig er für Yamaha ist.

Seit der Superbike-WM 2021 in Argentinien hatte Toprak Razgatlioglu keinen Sieg mehr eingefahren, erst 14 Rennen in Misano gelang dem 25-Jährigen der Befreiungsschlag. Für die Gesamtwertung war der Sieg im Superpole-Race aber weniger wertvoll – es gibt nur 12 statt 25 Punkte wie im Hauptrennen.

Nicht nur für den Weltmeister war der Sieg ein wichtiges Ereignis, sondern auch für Yamaha. Vorausgegangen war ein technisch bedingter Ausfall im ersten Lauf am Samstag. Razgatlioglu ging von Startplatz 2 in das Rennen, kämpfte mit Jonathan Rea (Kawasaki) um die zweite Position, bis er in Runde 14 ausrollte.

«Natürlich war der Ausgang von Rennen 1 extrem enttäuschend. Offen gesagt war der Sieg bei hohen Temperaturen außer Reichweite, aber möglicherweise hätte Toprak einen guten Kampf um Platz 2 führen können», grübelte Teamchef Paul Denning zu. «Nach dieser Enttäuschung hat Topraks Team einen unglaublichen Job gemacht, um zum einen das grundlegende Problem zu lösen und anderen das Paket zu verbessern. Der dominante Sieg im Superpole-Race war genau das, was wir brauchten. Im zweiten Lauf Rennen 2 kämpfte er wie ein Löwe, aber es reichte nicht ganz für einen zweiten Sieg.»

Wie wichtig Razgatlioglu für Yamaha ist, zeigen die Ergebnisse der übrigen Yamaha-Piloten. Teamkollege Andrea Locatelli kam bei seinem Heimrennen erreichte drei sechste Plätze, GRT-Pilot Garrett Gerloff sucht weiter nach seiner Form und kam nicht über Platz 8 hinaus.

Der Erfolg kommt für Denning, dessen Crescent-Team den Werksauftritt der Japaner organisiert, zum richtigen Zeitpunkt. Denn nach der vierwöchigen Pause steht das Heimrennen in Donington Park an.