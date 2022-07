SBK-Legende Carl Fogarty geldgierig: «Ich war dumm»

Seine Karriere musste Carl Fogarty wegen der Folgen eines Sturzes beenden, aber das ist es nicht, was die Superbike-Legende rückblickend bereut. Der vierfache Weltmeister rät Jonathan Rea, nicht denselben Fehler zu begeh

Carl Fogarty war und ist als Rennfahrer, Teamchef oder Beobachter eine der schillerndsten Figuren der Superbike-WM. Seine einzigartige Karriere begann 1992 in Donington Park. Ein schwerer Sturz im zweiten Rennen auf Phillip Island 2000, als der Exzentriker aus Blackburn dem Österreicher Robert Ulm ins Heck krachte, beendete seine erfolgreiche Karriere. Fogarty gewann 1994/1995 und 1998/1999 den WM-Titel, holte 59 Laufsiege und stand in 109 Rennen auf dem Podest.

Mittlerweile wurde der 57-Jährige von Jonathan Rea als erfolgreichster Superbike-Pilot abgelöst, der zwischen 2015 und 2020 mit sechs Weltmeisterschaften in Serie dominierte. Fogarty ist überzeugt, es auch auf sechs Titel hätte bringen können.



«Ich hätte nie das Siegerpaket aufgeben dürfen, und das habe ich Jonathan über die Jahre auch immer wieder gesagt», sagte Foggy bei WorldSBK. «Ich hatte 1995 das beste Motorrad aller Zeiten und habe das alles für ein paar hunderttausend Pfund mehr ruiniert. Ich war dumm. Das hat mich 1996 und 1997 den Titel gekostet; es hat zwei Jahre gedauert, bis ich den Titel wieder hatte.»

Fogarty meint damit den Wechsel von Ducati zu Honda im Jahr 1996.



«Um ehrlich zu sein, bedauere ich das, aber Ducati hat mich zurückgenommen», ist Foggy rückblickend dankbar und hat einen Rat für Jonathan Rea, dessen Kawasaki-Vertrag am Ende der Superbike-WM 2022 ausläuft. «Die Kawasaki ist immer noch gut genug für den Titel ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Motorrad so lange so dominant war. Von 2012 bis heute, seit zehn Jahren, wollen alle dieses Bike. Es ist ein unglaubliches Motorrad, es scheint nur ein wenig an Topspeed zu fehlen. An seiner Stelle würde ich bleiben; er könnte nach seiner Karriere ein großartiger Botschafter für Kawasaki sein. Woanders gibt es keine Garantie, dass er irgendetwas gewinnt, nur vielleicht ein paar weitere Jahre. Ich würde es ich nicht tun, besonders nach dem Fehler, den ich gemacht habe.»