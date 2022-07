Das halbe SBK-Team von Kawasaki war beim Suzuka-Test

Zwei Tage haben sich Jonathan Rea und Alex Lowes auf das legendäre Acht-Stunden-Rennen von Suzuka vorbereitet, begleitet von vielen Teammitgliedern aus der Superbike-WM. Die Kawasaki-Piloten sind zuversichtlich.

Das 8h Suzuka ist kein klassisches Endurance-Rennen. Zwar wechseln sich zwei bis drei Fahrer auf einem Motorrad ab, doch die Rundenzeiten der besten Teams sind eher auf dem Niveau wie in einem Sprintrennen. Das Kawasaki-Trio, jeder für sich ein mehrfacher Suzuka-Sieger, ist das auf dem Papier stärkste Team. Die letzte Ausgabe des prestigeträchtigen Rennens im Jahr 2019 wurde von Kawasaki gewonnen.



Leon Haslam fehlte beim letzten Vorbereitungstest auf das diesjährige Acht-Stunden-Rennen in Suzuka, doch der Engländer hatte bei einem Test im Juni die Basisarbeit erledigt und den Weg für Jonathan Rea und Alex Lowes bereitet.

Rea und Lowes konnten sich beim Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche mit der ZX-10RR im Endurance-Trimm vertraut machen und sich auf alle erdenklichen Bedingungen vorbereiten. Denn der erste Tag begann im Regen, am Ende war die Strecke immer noch leicht feucht. Am zweiten Tag war es heiß und trocken. Natürlich wurde auch im Dunkeln getestet.



«Es immer wieder schön, in Japan zu sein und die ZX-10RR im Endurance-Format zu fahren. Sie unterscheidet sich sehr von unserem Superbike, hauptsächlich hinsichtlich Elektronik, der Benzinstrategie und den Reifen», erklärte Rea. «Der erste Tag war ein wenig wie ein Lernprozess, um wieder auf Speed zu kommen. Schritt für Schritt fühlte ich mich besser und besser. Mit jedem Run wurde ich schneller.»



Zur Erinnerung: Statt mit Pirelli in der Superbike-WM werden in Suzuka Reifen von Bridgestone eingesetzt.

Erstmals treten Rea und Lowes als Teamkollegen in Suzuka an – 2019 war der Engländer noch Teil des Yamaha-Werksteams. Mit nach Japan gereist waren auch viele Techniker und Mechaniker aus der Superbike-WM.



«Es ist wirklich schön, unser KRT-Team hier zu haben und auch die Garage mit Alex zu teilen. Das ist angenehm, denn alles ist entspannt, jeder kennt jeden», sagte der Nordire. «Ich freue mich schon darauf, in ein paar Wochen zurückzukehren, um all die Fans zu sehen und die Rennatmosphäre in mich aufzunehmen. Es ist eine der größten Herausforderungen in dieser Saison. Ich freue mich darauf, besonders nach diesem positiven Test.»



«Es ist großartig, mit Jonathan zusammenzuarbeiten, denn normalerweise fahre ich gegen ihn. Gemeinsam an der Abstimmung zu arbeiten, war wirklich gut, ebenso wie die Atmosphäre im Team», ergänzte Lowes. «Ich fühlte mich mit jeder Runde besser auf dem Motorrad. Die Umstellung braucht natürlich ein wenig Zeit, und dieses Rennen ist ein wenig anders. Aber alles in allem war es ein wirklich positiver Test und ich freue mich sehr darauf, nächsten Monat mit Johnny und Leon die Suzuka 8 Hours 2022 zu fahren.»

Die 43. Ausgabe der 8h Suzuka findet vom 5. bis 7. August statt.