Viel Optimismus bei BMW: Stimmt jetzt die Richtung?

BMW Motorsport Direktor Marc Bongers ist zuversichtlich, dass sich der jüngste Test positiv auf die Ergebnisse bei der Superbike-WM in Donington Park am kommenden Wochenende auswirken wird.

Am 28. Juni nahm BMW mit Scott Redding und Loris Baz an einem Track-Day in Donington Park teil, wo am kommenden Wochenende der nächste Event der Superbike-WM stattfindet. Viel zum Fahren kamen die beiden nicht: Nach einem schlimmen Unfall wurden die Aktivitäten auf der Rennstrecke vorzeitig beendet. Ein Hobbyfahrer verunglückte tödlich, ein zweiter wurde schwer verletzt.

«Wir haben die Pause seit den Rennen in Misano nicht ungenutzt gelassen und intensiv an der Weiterentwicklung der M1000RR gearbeitet», sagte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers vor den Rennen in England. «Der kurze Test mit Scott und Loris in Donington Park ist gut verlaufen, wir konnten verschiedene Updates evaluieren und bestätigen. Beide Fahrer haben positives Feedback gegeben. Donington Park ist eine Strecke, auf der wir in der Vergangenheit erfolgreich waren. Nun hoffen wir, dies am Wochenende fortsetzen und mit beiden Teams näher an die Spitze heranrücken zu können. Dafür werden alle hart und intensiv arbeiten.»

«Das wird ein verrücktes Wochenende und klasse», ist Scott Redding überzeugt. «Ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil der Saison. Donington Park ist eine super Strecke, sie hat sehr viel Historie und Charakter. Hoffentlich können wir zeigen, wie hart wir gearbeitet haben, und um starke Ergebnisse kämpfen.»

«Wir konnten vor zwei Wochen auf dieser Strecke ein paar Runden drehen», ergänzte Loris Baz aus dem deutschen Team Bonovo action. «Wir haben einige Updates probiert, also hoffe ich, dass uns das weiter voranbringt. Es war gut, nach Misano eine Pause zu haben, denn wir hatten dort ein schwieriges Wochenende. So hatten wir Zeit, alles hinter uns zu lassen und nach vorne zu schauen. Alle sind nach dem Test hoch motiviert. Es scheint, als würden wir in die richtige Richtung gehen. Donington war für BMW im vergangenen Jahr eine gute Strecke, also werden wir dort hoffentlich in der Lage sein, um die Top-5 zu kämpfen.»

Vor Donington Park liegt Redding als bester BMW-Pilot auf Gesamtrang 10, Baz ist mit drei Punkten weniger Elfter. Für das beste Saisonergebnis sorgte Redding in Assen, wo er im zweiten Hauptrennen Fünfter wurde.