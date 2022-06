Hickman nach Hattrick: «Fantastisch für BMW und mich»

Peter Hickman war einmal mehr die dominierende Erscheinung bei der Tourist Trophy. Nach dem Superbike- und Superstock-Rennen siegte er auch in der Senior-TT und bescherte BMW ein TT-Tripple.

Beim Auftakt der diesjährigen Tourist Trophy auf der Isle of Man ließ Peter Hickman, der auch im Training der Schnellste war, seinen Gegnern nicht den Funken einer Chance. Fast 40 Sekunden hatte Dean Harrison als Zweiter im Superbike-Rennen auf den BMW-Fahrer verloren. Michael Dunlop als Dritter hatte schon einen Rückstand von beinahe einer Minute. Es war der erste Sieg der neuen BMW M1000RR.

Zwei Tage später stand abermals Hickman auf der obersten Stufe des Siegespodests. Im Rennen der Superstock-Kategorie hatten die beiden Honda-Fahrer Conor Cummins und Davey Todd klar das Nachsehen.

Am letzten Tag machte Hickman, der auch im Supertwin-Rennen erfolgreich blieb, in der Senior-TT den Hattrick für BMW komplett. Nur bei der ersten Zwischenzeit lag er an der zweiten Stelle, danach übernahm er die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand geben sollte. Nach sechs Runden auf dem Snaefell Mountain Course düste er mit einem Vorsprung von 16,918 Sekunden über den Zielstrich.

«Drei Siege bei der Isle of Man TT sind ein großartiges Ergebnis für uns als Hersteller», sagte BMW Motorrad Motorsport Direktor Marc Bongers. «Es ist schon länger her, dass uns das zuletzt gelungen ist. Es waren auch die ersten Siege für die BMW M1000RR auf der Isle of Man.»

«Die zwei Wochen auf der Isle of Man sind nicht ganz reibungslos verlaufen, doch wir konnten die Probleme, mit Unterstützung aus München, vor Ort lösen. Peter hat das grandios umgesetzt mit drei Siegen für die Marke, im Superbike-, im Superstock-Rennen und in der Senior TT. Als BMW Motorrad Motorsport können wir zufrieden Bilanz ziehen. Ein großes Dankeschön geht an die BMW Teams, insbesondere an FHO Racing und Peter Hickman.»

«Was für eine Woche!», schwärmte Hickman. «Wie immer hatten wir im Verlauf der Woche Höhen und Tiefen. Die BMW M1000RR hat alle großen Rennen gewonnen, das ist für BMW und für mich fantastisch. Ein ganz großer Dank geht an einfach jeden, der uns unterstützt hat, von den Partnern und Sponsoren über die Mitarbeiter im Team bis hin zu all den Fans entlang der Strecke. So viele Fans waren wieder da, das ist absolut super. Doch meine Gedanken sind auch bei denen, die dieses Mal leider nicht nach Hause zurückkehren werden.»