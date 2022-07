Bonovo BMW-Boss vor Donington: Verhalten optimistisch

Nach der vierwöchigen Pause der Superbike-WM 2022 hofft BMW, beim Meeting in Donington Park gestärkt aufzutreten. Bonovo-Boss Jürgen Röder formuliert es mit weniger Optimismus.

BMW hat diePause seit den Rennen in Misano nicht ungenutzt gelassen und die Weiterentwicklung der M1000RR vorangetrieben. Bei einem Test in Donington Park im Rahmen eines Track-Days gaben Scott Redding (BMW Motorrad) und Scott Redding (Bonovo) ein positives Feedback zu den Neuerungen gegeben. Wie viel das auf der Strecke bring, werden wir am kommenden Wochenende erleben.

«Loris hatte einen Test in Donington mit verschiedenen Teilen, die unter anderem im elektronischen Bereich und am Fahrwerk verändert wurden. Das stimmt uns jetzt positiv für dieses Wochenende. Wir hoffen, dass das, was verbessert wurde, auch in den Rundenzeiten sichtbar wird und wir davon profitieren», hofft Bonovo-Teambesitzer Jürgen Röder. «Wir werden sehen, was Donington uns bringt und ob die Veränderungen generell gut sind, wird dann das darauffolgende Rennwochenende in Most noch zeigen. Wir sind verhalten optimistisch, dass wir es dieses Mal schaffen, uns in den Top 10 zu etablieren.»

Für BMW ist Donington eine vergleichsweise gute Rennstrecke. Tom Sykes fuhr vor einem Jahr von Startplatz 3 in den Rennen die Plätze 4, 2 und 3 heraus. Teamkollege Michael van der Mark, der in diesem Jahr verletzt fehlt, erreichte in der Superpole den zweiten Startplatz und in den Rennen die Positionen 5, 3 und 5.

«Die BMW funktioniert gut in Donington, sie war letztes Jahr schon auf dem Podium», weiß auch Teammanager Michael Galinski. «Wir freuen uns dieses Mal ganz besonders, weil wir einen guten Test in Donington Park hatten. Das, was wir an Teilen verbauen und testen konnten, hat gut funktioniert. Dementsprechend reisen wir mit einer hochgesteckten Erwartungshaltung in England an, die Top-10 sicher zu erreichen. Alles passt im Moment gut zusammen.»