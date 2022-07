Álvaro Bautista (Ducati) schreibt Donington-Siege ab

Nach dem ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 in Donington Park steht für Álvaro Bautista fest, dass Siege nahezu unmöglich sind. Der Ducati-Pilot und WM-Leader stapelt aber verdächtig tief.

Ducati-Star Álvaro Bautista gab sich in der Superbike-WM 2022 bisher keine Blöße: Sechs Siege und zwölf Podestplätze in zwölf Rennen sprechen eine deutliche Sprache. Platz 5 mit 0,7 sec Rückstand am Freitag in Donington auf Jonathan Rea (Kawasaki), der in 1:27,016 min für die Tagesbestzeit sorgte, ist angesichts der Performance des Spaniers eine Überraschung.



«Donington ist für uns nicht die beste Piste. Vor drei Jahren hatte ich hier arge Schwierigkeiten und kam deshalb ohne irgendwelche Erwartungen hierher», sagte der 37-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das Gefühl ist jetzt besser als damals. Die Performance mag nicht unbedingt besser sein, aber durch das bessere Gefühl kann ich einen stärkeren Rhythmus fahren. Der erste Trainingstag lief gut. Ich fühle mich wohl und sicher auf dem Bike, außerdem passt meine Race-Pace. Jonathan hat hier etwas mehr als jeder andere, für das Podium werden wir aber kämpfen können.»

In der Gesamtwertung hat Rea 36 Punkte Rückstand auf den Ducati-Piloten. Bautista geht davon aus, dass der Rekordweltmeister nach Donington näher dran ist.



«Wir werden am Samstag noch eine Kleinigkeit ausprobieren, wobei ich nicht damit rechne, dass damit die Lücke zu Jonathan geschlossen werden kann», winkt der WM-Leader ab. «Andererseits kann in einem Rennen alles passieren. Vielleicht hilft es uns, wenn die Asphalttemperatur höher ist. Auf jeden Fall wird es schwer, mit Jonathan um Siege zu kämpfen, dafür hat er einen zu großen Vorteil. Ich muss mich auf mich selbst konzentrieren und werde versuchen, das bestmögliche Ergebnis einzufahren.»

Während der vierwöchigen Pause legte Ducati einen Testtag in Misano ein, bei dem verschiedene Dinge auf den Prüfstand gestellt wurden.



«Dabei ist nichts herausgekommen, außer, dass wir das beste Paket bereits haben», hielt Bautista fest. «Wir können uns also auf die Abstimmungsarbeit konzentrieren und brauchen uns nicht mehr verunsichern lassen, ob wir vielleicht dies oder das probieren sollten.»