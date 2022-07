Donington, FP1: Razgatlioglu überflügelte Johnny Rea

Bis zur letzten Minute führte Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki) das erste freie Training in Donington Park an, dann preschte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nach vorne. Philipp Öttl (Ducati) wurde Zehnter.

Bei 19 Grad Lufttemperatur und bewölktem Himmel begann am Freitagvormittag das erste freie Superbike-Training in Donington, für die Rennen am Sonntag sind über 30 Grad Celsius vorhergesagt – und am Dienstag soll es sagenhafte 39 Grad heiß werden!

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte in der zweiten fliegenden Runde Jonathan Rea (Kawasaki) mit 1:27,939 min. Der Nordire war damit 1,8 sec (!) schneller als der Zweite – und fuhr umgehend wieder an die Box.



Nach 10 min lagen lediglich sieben Piloten innerhalb 1 sec zu Rea und Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli stürzte.

In der 45-minütigen Session dauerte es erstaunliche 44 min, dass Reas frühe Bestmarke von Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) mit 1:27,805 min unterboten wurde. Der Türke blieb damit bis zum Fallen der Zielflagge vorne.



Zum Vergleich: Den Rundenrekord stellte Rea (Kawasaki) im Superpole-Race 2019 mit 1:27,166 min auf. Der Pole-Rekord von Tom Sykes (Kawasaki) ist noch älter: 2017 gelang dem Engländer in 1:26,641 min eine überragende Runde.

Mit 0,134 sec Rückstand wurde Rea Zweiter, auf Position 3 folgt Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi.



WM-Leader Alvaro Bautista (Aruba Ducati) wurde hinter Alex Lowes (Kawasaki) Fünfter, dann folgt mit Scott Redding der beste BMW-Fahrer. Der Engländer ist ebenso wie Loris Baz aus dem deutschen Bonovo-Team mit der neuen Kalex-Schwinge unterwegs.

Der einzige deutsche SBK-Pilot Philipp Öttl fühlt sich nach seinem mehrfachen Schlüsselbeinbruch in Estoril am 20. Mai und anschließender Operation besser, «mit der Kraft hatte ich aber schnellere Fortschritte erwartet», räumte der Bayer ein, der zum ersten Mal mit einem Superbike in Donington fährt. 10 min vor Schluss lag der 26-Jährige aus dem Team Go Eleven Ducati auf dem tadellosen neunten Platz, letztlich wurde es Rang 10.

Honda hat mit Iker Lecuona wie BMW mit Redding und Baz ebenfalls in Donington getestet, der Spanier wurde Achter. Für seinen rekonvaleszenten Teamkollegen Xavi Vierge (19.) ist die Rennstrecke nordöstlich von Birmingham neu.



In Donington sehen wir mit Tarran Mackenzie (MacAMS Yamaha) und Peter Hickman (FHO BMW) zwei Wildcard-Fahrer, die auf den Plätzen 17 und 13 landeten.