Keine Panik bei Toprak: Trotz außerirdischem Rea 15.07.2022 - 21:31 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Zu viele Stoppies: Toprak Razgatlioglu

Kawasaki-Star Jonathan Rea fuhr bei der Superbike-WM in Donington Park im freien Training am Freitag in einer eigenen Liga. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ist überzeugt, dass er das in den Rennen ändern kann.