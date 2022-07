BMW verpasst knapp das Podium: Scott Redding Vierter 16.07.2022 - 17:57 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Scott Redding

Schon in den Trainings deutete sich an, dass BMW beim Meeting in Donington Park gestärkt auftreten würde. Als Vierter im ersten Lauf zeigte Scott Redding mit der M1000RR eine starke Leistung.